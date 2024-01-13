«Монца» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (13.01.2024)

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вчера, 09:09

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интер» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.47. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.6, а победа «Монцы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.78. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.07. Ставка на «обе забьют» составляет 1.93.

Форма команд

«Монца» показывает средние результаты, но этого хватает, чтобы держаться в середине таблицы Серии А. На данный момент коллектив занимает 11 место с 25 баллами и отстает от «Торино» на два пункта. В прошлом сезоне клуб не раз забирал очки у грандов и имеет шансы попортить нервы нынешнему лидеру Серии А. Два последних матча «Монцы» завершились выездной победой над «Фрозиноне» (3:2) и ничьей с «Наполи» (0:0).

«Интер» продолжает лидировать в чемпионате Италии, хотя изредка допускает потерю очков. В активе «сине-черных» 48 набранных очков и команда опережает «Ювентус» всего на два пункта. Таким образом, чтобы сохранить лидерство, гостям нужна победа в непростом матче, учитывая, что на это стадионе они уже теряли очки. В прошлом туре «Интер» вырвал победу у «Вероны» (2:1), а ранее не смог переиграть на выезде «Дженоа» (1:1).

Информация для ставок

«Монца» выиграла лишь три матча из десяти последних

«Интер» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Интер» выиграл только два матча из четырех у «Монцы» при одном поражени

Три из четырех поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным для обеих команд, но они смогут минимум по одному разу отличиться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.