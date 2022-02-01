«Мумбаи Сити» — «АТК Мохун Баган». Прогноз на матч Индийской Суперлиги (03.02.2022).

3 февраля 2022 года «Мумбаи Сити» примет «Мохун Баган» в рамках очередного тура Индийской Суперлиги. Этот матч пройдет на домашнем стадионе «Мумбаи Сити». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Мумбаи Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Мохун Багана» в 2.75. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45.
Форма команд
«Мумбаи Сити» в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 18 баллов. У коллектива пять побед, три ничьих и четыре поражения. Команда забила 23 гола и пропустила 21 мяч. В последних матчах «Мумбаи» выглядит не лучшим образом и часто теряет очки — ничья с «Норт-Ист Юнайтед» со счетом 1:1, а также поражение от «Бангалора» 0:3 и ничейный исход с «Ист Бенгал» 0:0.
«Мохун Баган» идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице и имеет на один балл больше, чем у оппонента — 19. Всего у команды пять побед, четыре ничьих и два поражения. Коллектив забил 23 гола и пропустил 19 мячей. В последних матчах этот клуб играет лучше, чем соперник — победа над «Ист Бенгал» со счетом 3:1, а также ничейный исход с «Одишей» 0:0 и «Хайдарабадом» 2:2.
Информация для ставок
- «Мохун Баган» не проигрывает семь игр кряду
- «Мумбаи Сити» не побеждает шесть игр подряд
- У «Мохун Багана» пять забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Мохун Баган» по коэффициенту 4.70. В последних встречах этот коллектив смотрится очень хорошо и может удивить болельщиков.