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«Мумбаи Сити» — «АТК Мохун Баган». Прогноз на матч Индийской Суперлиги (03.02.2022).

вчера, 16:52

3 февраля 2022 года «Мумбаи Сити» примет «Мохун Баган» в рамках очередного тура Индийской Суперлиги. Этот матч пройдет на домашнем стадионе «Мумбаи Сити». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.283.772.84
BetBoom 2.26 3.64 2.78

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Мумбаи Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Мохун Багана» в 2.75. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Мумбаи Сити» в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 18 баллов. У коллектива пять побед, три ничьих и четыре поражения. Команда забила 23 гола и пропустила 21 мяч. В последних матчах «Мумбаи» выглядит не лучшим образом и часто теряет очки — ничья с «Норт-Ист Юнайтед» со счетом 1:1, а также поражение от «Бангалора» 0:3 и ничейный исход с «Ист Бенгал» 0:0.

«Мохун Баган» идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице и имеет на один балл больше, чем у оппонента — 19. Всего у команды пять побед, четыре ничьих и два поражения. Коллектив забил 23 гола и пропустил 19 мячей. В последних матчах этот клуб играет лучше, чем соперник — победа над «Ист Бенгал» со счетом 3:1, а также ничейный исход с «Одишей» 0:0 и «Хайдарабадом» 2:2.

Информация для ставок

  • «Мохун Баган» не проигрывает семь игр кряду
  • «Мумбаи Сити» не побеждает шесть игр подряд
  • У «Мохун Багана» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Мохун Баган» по коэффициенту 4.70. В последних встречах этот коллектив смотрится очень хорошо и может удивить болельщиков.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.63 1.79 2.02
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:55
Победа команды гостей или ничья в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 17:08
Много голов в матче не будет
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