«Мумбаи Сити» — «АТК Мохун Баган». Прогноз на матч Индийской Суперлиги (03.02.2022).

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вчера, 16:52

3 февраля 2022 года «Мумбаи Сити» примет «Мохун Баган» в рамках очередного тура Индийской Суперлиги. Этот матч пройдет на домашнем стадионе «Мумбаи Сити». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Мумбаи Сити». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Мохун Багана» в 2.75. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Мумбаи Сити» в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 18 баллов. У коллектива пять побед, три ничьих и четыре поражения. Команда забила 23 гола и пропустила 21 мяч. В последних матчах «Мумбаи» выглядит не лучшим образом и часто теряет очки — ничья с «Норт-Ист Юнайтед» со счетом 1:1, а также поражение от «Бангалора» 0:3 и ничейный исход с «Ист Бенгал» 0:0.

«Мохун Баган» идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице и имеет на один балл больше, чем у оппонента — 19. Всего у команды пять побед, четыре ничьих и два поражения. Коллектив забил 23 гола и пропустил 19 мячей. В последних матчах этот клуб играет лучше, чем соперник — победа над «Ист Бенгал» со счетом 3:1, а также ничейный исход с «Одишей» 0:0 и «Хайдарабадом» 2:2.

Информация для ставок

«Мохун Баган» не проигрывает семь игр кряду

«Мумбаи Сити» не побеждает шесть игр подряд

У «Мохун Багана» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Мохун Баган» по коэффициенту 4.70. В последних встречах этот коллектив смотрится очень хорошо и может удивить болельщиков.