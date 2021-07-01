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«Мьёндален» — «Одд». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (01.07.2021)

вчера, 08:06

В 10-м туре Высшей лиги Норвегии «Мьёндален» на домашней арене примет «Одд». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.583.432.87
Лига Ставок 2.65 3.20 2.75
BetBoom 2.66 3.15 2.66

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет в этом поединке отдает предпочтение «Мьёндалену». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.41. Ничейный исход оценивается в 3.42. Победа «Одда» представлена коэффициентом 2.94.

Также букмекер предлагает коэффициент 2.03 на ТБ (2,5). Низовой исход поединка (ТМ 2,5) котируется в 1.87.

Форма команд

«Мьёндален» не побеждает в шести последних турах чемпионата Норвегии. В этой серии команда дважды проиграла и четыре раза сыграла вничью. Последний матч в лиге «Мьёндален» проводил в гостях у «Кристиансунда», где была зафиксирована ничья (1:1). Из-за недобора очков «Мьёндален» опустился на 13-ю строчку в общем зачете. Единственную победу в этом сезоне команда оформила в стартовом туре над «Сандерфьордом» (3:0).

«Одд» сейчас находится в неплохой форме. У команды две победы кряду, которые она добыла во встречах с «Бранном» (3:1) и «Тромсе» (3:0). До этого сегодняшние гости добыли одно очко в гостевой встрече с «Волеренгой» (1:1). В общем зачете Высшей лиги «Одд» занимает седьмое место, набрав за восемь туров 12 очков.

Информация для ставок

  • «Мьёндален» не проигрывал в 6 прошлых домашних матчах чемпионата Норвегии
  • «Одд» побеждал только в 1 из 10 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах
  • В 2 последних встречах команд на поле «Мьёндалена» сыграла ставка ТМ (2,5)

Прогноз

Учитывая результаты дуэлей команд, предлагаем ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.13 на тотал меньше 2.5 голов в матче «Волеренга» — «Сарпсборг».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.51 1.85 2.05 1.46 2.81
Лига Ставок 2.37 1.54 1.72 2.05 1.38 2.90
BetBoom 2.28 1.57 1.67 2.10 1.35 3.00
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shlomo
shlomo
вчера в 10:10
игра на три результата
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