«Мьёндален» — «Одд». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (01.07.2021)

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вчера, 08:06

В 10-м туре Высшей лиги Норвегии «Мьёндален» на домашней арене примет «Одд». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет в этом поединке отдает предпочтение «Мьёндалену». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.41. Ничейный исход оценивается в 3.42. Победа «Одда» представлена коэффициентом 2.94.

Также букмекер предлагает коэффициент 2.03 на ТБ (2,5). Низовой исход поединка (ТМ 2,5) котируется в 1.87.

Форма команд

«Мьёндален» не побеждает в шести последних турах чемпионата Норвегии. В этой серии команда дважды проиграла и четыре раза сыграла вничью. Последний матч в лиге «Мьёндален» проводил в гостях у «Кристиансунда», где была зафиксирована ничья (1:1). Из-за недобора очков «Мьёндален» опустился на 13-ю строчку в общем зачете. Единственную победу в этом сезоне команда оформила в стартовом туре над «Сандерфьордом» (3:0).

«Одд» сейчас находится в неплохой форме. У команды две победы кряду, которые она добыла во встречах с «Бранном» (3:1) и «Тромсе» (3:0). До этого сегодняшние гости добыли одно очко в гостевой встрече с «Волеренгой» (1:1). В общем зачете Высшей лиги «Одд» занимает седьмое место, набрав за восемь туров 12 очков.

Информация для ставок

«Мьёндален» не проигрывал в 6 прошлых домашних матчах чемпионата Норвегии

«Одд» побеждал только в 1 из 10 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах

В 2 последних встречах команд на поле «Мьёндалена» сыграла ставка ТМ (2,5)

Прогноз

Учитывая результаты дуэлей команд, предлагаем ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.13 на тотал меньше 2.5 голов в матче «Волеренга» — «Сарпсборг».