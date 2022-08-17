«Наполи» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (21.08.2022)

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сегодня, 15:19

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. Рискнуть на триумф гостей можно по 8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.6.

Форма команд

«Наполи» роскошно стартовал в первом туре с крупной выездной победы и намерен далее продолжать набирать максимальное количество очков, чтобы в очередной раз обозначить борьбу за золотые медали. В этом туре команда встретится с новичком «Монцой», состав которой пополнили опытные игроки, поэтом расслабляться хозяевам точно не нужно. В первом туре «Наполи» выиграл у «Вероны» (5:2), а в товарищеском матче разошлись миром с «Эспаньолом» (0:0).

«Монца» не смогла зацепиться за очки в первом туре, хотя была довольно близка к этому. В команде играют футболисты, имеющие опыт выступлений на самом высоком уровне и руководство с болельщиками рассчитывают, что ей не придется бороться за выживание. Тем не менее, даже ничья в Неаполе станет хорошим достижением. В чемпионате «Монца» уступила «Торино» (1:2), а кубке Италии оказалась сильнее «Фрозиноне» (3:2).

Информация для ставок

«Наполи» не знает поражений на протяжении 10 матчей подряд во всех турнирах

Семь последних матчей «Монцы» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Два последних матча между «Наполи» и «Монцой» завершились вничью

Прогноз

«Наполи» борется за чемпионство, начиная с самого старта сезона, и терять очки в матче с командой, которая ниже уровнем по классу не может. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Наполи» с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.