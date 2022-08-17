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«Наполи» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (21.08.2022)

сегодня, 15:19
Наполи (Неаполь)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Наполи», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.37. Рискнуть на триумф гостей можно по 8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.1.

Италия. Серия А 2022/2023
Наполи
Монца
Выигрыш
- : -
21 августа 2022, 19:30
воскресенье
Проигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.385.398.55
Лига Ставок 1.39 5.20 7.80
Мелбет 1.43 5.20 7.80
1XBET 1.43 5.20 7.80

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.6.

Форма команд

«Наполи» роскошно стартовал в первом туре с крупной выездной победы и намерен далее продолжать набирать максимальное количество очков, чтобы в очередной раз обозначить борьбу за золотые медали. В этом туре команда встретится с новичком «Монцой», состав которой пополнили опытные игроки, поэтом расслабляться хозяевам точно не нужно. В первом туре «Наполи» выиграл у «Вероны» (5:2), а в товарищеском матче разошлись миром с «Эспаньолом» (0:0).

«Монца» не смогла зацепиться за очки в первом туре, хотя была довольно близка к этому. В команде играют футболисты, имеющие опыт выступлений на самом высоком уровне и руководство с болельщиками рассчитывают, что ей не придется бороться за выживание. Тем не менее, даже ничья в Неаполе станет хорошим достижением. В чемпионате «Монца» уступила «Торино» (1:2), а кубке Италии оказалась сильнее «Фрозиноне» (3:2).

Информация для ставок

  • «Наполи» не знает поражений на протяжении 10 матчей подряд во всех турнирах
  • Семь последних матчей «Монцы» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Два последних матча между «Наполи» и «Монцой» завершились вничью

Прогноз

«Наполи» борется за чемпионство, начиная с самого старта сезона, и терять очки в матче с командой, которая ниже уровнем по классу не может. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Наполи» с форой (-1.5) по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.27 1.25 2.52 1.58 1.97 1.93
Лига Ставок 2.37 1.57 1.88 1.90
Мелбет 2.50 1.63
1XBET 2.50 1.63
Все комментарии
t85fuvfzm36u
t85fuvfzm36u
сегодня в 15:42
Фаворит матча «Наполи»
Гость
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