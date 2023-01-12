«Наполи» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (13.01.2023)

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вчера, 11:43

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.92. Ничейный результат котируется по 3.45, а победа «Ювентуса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.15.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.03. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

После первого поражения в Серии А «Наполи» показал правильную реакцию на это событие и выиграл следующий тур, оставаясь уверенным лидером чемпионата. Сейчас подопечные Спалетти имеют в своем активе 44 балла и опережают нынешнего соперника на семь пунктов. Матч определенно можно считать центральным в туре, поэтому он вызывает большой интерес со стороны болельщиков. В прошлой игре «Наполи» обыграл на выезде «Сампдорию» (2:0), а ранее минимально уступил на выезде «Интеру» (0:1).

«Ювентус» показывает максимальный результат в последних турах Серии А, хотя победы даются им на футбольном поле очень непросто. Тем не менее, «старая синьора» вышла уже на второе место в таблице с 37 очками, и чтобы вернуть более яркую интригу, гостям необходимо обыгрывать лидера на выезде. В прошлом туре «Ювентус» минимально переиграл «Удинезе» (1:0), а ранее с тем же счетом вырвал победу у «Кремонезе» (1:0).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Наполи» выиграл четыре из пяти последних поединков в Серии А

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ювентус» и «Наполи» обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах при одной ничьей

Прогноз

В этом матче не стоит ожидать от коллективов открытого и результативного футбола, ведь сейчас очень важен результат. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.