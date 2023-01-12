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«Наполи» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (13.01.2023)

вчера, 11:43
Ювентус (Турин)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.92. Ничейный результат котируется по 3.45, а победа «Ювентуса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.983.544.24
1XBET 2.08 3.44 4.10

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.03. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

После первого поражения в Серии А «Наполи» показал правильную реакцию на это событие и выиграл следующий тур, оставаясь уверенным лидером чемпионата. Сейчас подопечные Спалетти имеют в своем активе 44 балла и опережают нынешнего соперника на семь пунктов. Матч определенно можно считать центральным в туре, поэтому он вызывает большой интерес со стороны болельщиков. В прошлой игре «Наполи» обыграл на выезде «Сампдорию» (2:0), а ранее минимально уступил на выезде «Интеру» (0:1).

«Ювентус» показывает максимальный результат в последних турах Серии А, хотя победы даются им на футбольном поле очень непросто. Тем не менее, «старая синьора» вышла уже на второе место в таблице с 37 очками, и чтобы вернуть более яркую интригу, гостям необходимо обыгрывать лидера на выезде. В прошлом туре «Ювентус» минимально переиграл «Удинезе» (1:0), а ранее с тем же счетом вырвал победу у «Кремонезе» (1:0).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Наполи» выиграл четыре из пяти последних поединков в Серии А
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Ювентус» и «Наполи» обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах при одной ничьей

Прогноз

В этом матче не стоит ожидать от коллективов открытого и результативного футбола, ведь сейчас очень важен результат. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 1.78 2.21
Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 14:27
Думаю, что нас ожидает жаркий матч с забитыми мячами
Гость
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