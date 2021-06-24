«Насьональ» — «Монтевидео Уондерерс». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (24.06.2021)

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вчера, 05:38

«Насьональ» дома сыграет против «Монтевидео Уондерерс» в рамках 7-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Насьональ» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.8. В случае победы «Монтевидео Уондерерс» зайдет коэффициент 4.5. Ничейный исход котируется в 3.25.

Форма команд

«Насьональ» находится на 4-м месте в чемпионате с 13 баллами в активе. Команда выиграла 4 поединка, 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч. На счету клуба 11 забитых и 6 пропущенных мячей. Единственное поражение в этом сезоне «Насьональ» потерпел 3 июня в матче с «Серро Ларго» (1:2).

«Монтевидео Уондерерс» находится на шестой строчке в турнирной таблице с 11 набранными баллами. На счету клуба 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение. С линией защиты у «Монтевидео Уондерерс» всё в порядке. Однако команда испытывает проблемы в атакующей фазе игры. В этом сезоне «Уондерерс» забил шесть мячей и пропустил два гола.

Информация для ставок

«Монтевидео Уондерерс» выиграл два матча из последних пяти

«Насьональ» не проигрывает три матча кряду

«Уондерерс» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.78. Также можно поставить на тотал забитых мячей «Насьоналя» больше 1.5 по коэффициенту 1.9.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.2 на победу хозяев в матче «Хаугесунд» — «Бранн».