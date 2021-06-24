ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыУругвай. Примера 2021

«Насьональ» — «Монтевидео Уондерерс». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (24.06.2021)

вчера, 05:38

«Насьональ» дома сыграет против «Монтевидео Уондерерс» в рамках 7-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.813.385.14
Лига Ставок 1.64 4.00 5.00
Мелбет 1.56 4.02 5.55
1XBET 1.49 4.18 6.35
BetBoom 1.59 3.90 6.00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Насьональ» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.8. В случае победы «Монтевидео Уондерерс» зайдет коэффициент 4.5. Ничейный исход котируется в 3.25.

Форма команд

«Насьональ» находится на 4-м месте в чемпионате с 13 баллами в активе. Команда выиграла 4 поединка, 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч. На счету клуба 11 забитых и 6 пропущенных мячей. Единственное поражение в этом сезоне «Насьональ» потерпел 3 июня в матче с «Серро Ларго» (1:2).

«Монтевидео Уондерерс» находится на шестой строчке в турнирной таблице с 11 набранными баллами. На счету клуба 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение. С линией защиты у «Монтевидео Уондерерс» всё в порядке. Однако команда испытывает проблемы в атакующей фазе игры. В этом сезоне «Уондерерс» забил шесть мячей и пропустил два гола.

Информация для ставок

  • «Монтевидео Уондерерс» выиграл два матча из последних пяти
  • «Насьональ» не проигрывает три матча кряду
  • «Уондерерс» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют, по коэффициенту 1.78. Также можно поставить на тотал забитых мячей «Насьоналя» больше 1.5 по коэффициенту 1.9.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.2 на победу хозяев в матче «Хаугесунд» — «Бранн».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.49 1.88 1.97 1.48 2.72
Лига Ставок 2.90 1.37 1.96 1.78 1.56 2.34
Мелбет 2.00 1.76
1XBET 3.66 1.26
BetBoom 2.80 1.40 1.88 1.86 1.52 2.44
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:21
Победа хозяев
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100