«Оденсе» — «Хорсенс». Прогноз на матч чемпионата Дании (24.05.2021)

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сегодня, 01:00

В 32-м туре группы вылета чемпионата Дании «Оденсе» примет дома одного из аутсайдеров — «Хорсенс». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Оденсе», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 4.82, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.04.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Хорсенс» идет на последнем месте и практически не имеет шансов спасти свое положение. Команда пытается отчаянно набирать очки, но этого очень мало. Вероятнее всего, коллектив начнет новый сезон в нижнем дивизионе Дании. В последней игре «Хорсенс» проиграл на своем поле «Сённерйюску» (1:2), а немного ранее сыграл вничью с «Ольборгом» (1:1).

«Оденсе» идет в середине группы, команда в случае положительных результатов имеет шансы побороться за единственное место, дающее путевку в плей-офф. Команда набрала 10 очков в последних поединках и имеет хорошие шансы на успех в этом поединке. Последние два матча «Оденсе» закончились выездной победой над «Лонгбю» (2:1) и ничейным результатом с «Вайле» (2:2).

Информация для ставок

Обе команды проиграли по одному матчу из пяти последних встреч в чемпионате Дании

Четыре последних домашних матча «Оденсе» закончились тоталом меньше 2,5 мячей

«Оденсе» выиграл три из четырех последних матчей против «Хорсенс» на своем поле

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, можно предположить, что большого количества мячей болельщики в этом матче не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2,5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.03. Альтернативным вариантом предлагаем выбрать победу «Оденсе» по коэффициенту 1.65.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Вайле» — «Лонгбю».