«Оденсе» — «Хорсенс». Прогноз на матч чемпионата Дании (24.05.2021)

В 32-м туре группы вылета чемпионата Дании «Оденсе» примет дома одного из аутсайдеров — «Хорсенс». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.
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завтра, 15:00
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Оденсе», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 4.82, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.04.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2,5 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять по коэффициенту 2.03.
Форма команд
«Хорсенс» идет на последнем месте и практически не имеет шансов спасти свое положение. Команда пытается отчаянно набирать очки, но этого очень мало. Вероятнее всего, коллектив начнет новый сезон в нижнем дивизионе Дании. В последней игре «Хорсенс» проиграл на своем поле «Сённерйюску» (1:2), а немного ранее сыграл вничью с «Ольборгом» (1:1).
«Оденсе» идет в середине группы, команда в случае положительных результатов имеет шансы побороться за единственное место, дающее путевку в плей-офф. Команда набрала 10 очков в последних поединках и имеет хорошие шансы на успех в этом поединке. Последние два матча «Оденсе» закончились выездной победой над «Лонгбю» (2:1) и ничейным результатом с «Вайле» (2:2).
Информация для ставок
- Обе команды проиграли по одному матчу из пяти последних встреч в чемпионате Дании
- Четыре последних домашних матча «Оденсе» закончились тоталом меньше 2,5 мячей
- «Оденсе» выиграл три из четырех последних матчей против «Хорсенс» на своем поле
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2,5 мячей
Прогноз
Исходя из статистики, можно предположить, что большого количества мячей болельщики в этом матче не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2,5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.03. Альтернативным вариантом предлагаем выбрать победу «Оденсе» по коэффициенту 1.65.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Вайле» — «Лонгбю».