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«Оулу» — «Хонка». ‎Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (11.06.2021)

сегодня, 11:24

«Оулу» сыграет против ФК «Хонка» в рамках очередного тура Высшей лиги Финляндии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 4.06 3.42 1.97
1XBET 4.06 3.42 1.97

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Хонка». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.93. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу хозяев поля по 4.15.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Оулу» не смог набрать баллов. Клуб находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — пять поражений из пяти матчей. У клуба три забитых мяча и 12 пропущенных голов. Сложно оценивать игру этого клуба, команда не до конца способна играть в Высшей лиги Финляндии и показывать свой футбол. Вполне возможно, что клуб вылетит в низший дивизион.

«Хонка» играет не лучшим образом, клуб всего набрал на три пункта больше, чем оппонент. В активе команды — одна победа и пять поражений. Клуб забил шесть мячей и пропустил 11 голов. В последних матчах «Хонка» выглядит ужасно.

Информация для ставок

● «Оулу» пропустил 12 голов в последних пяти играх
ФК «Хонка» проиграл пять матчей из последних шести игр
● «Оулу» не побеждает вот уже шесть игр кряду

Прогноз

В этом поединке можно поставить на фору (0) ФК «Хонка» по коэффициенту 1.40. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.65.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 5.85 на победу сборной России в матче Евро-2020 против команды Бельгии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.68 2.31
1XBET 1.68 2.31
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