«Парма» — «Беневенто»: прогноз на матч Серии A (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 09:33

В десятом туре чемпионата Италии встретятся «Парма» и «Беневенто». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 6 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

В поединке, который пройдет на стадионе «Эннио Тардини», аналитики букмекерской компании Бетсити отдают предпочтение хозяевам. Вероятность победы «Пармы» оценивается коэффициентом 2.16. Заключить пари на ничейный исход БК предлагает за 3.72, а гостевая победа «Беневенто» идет за 3.50.

Для ставок на результативность букмекер выставил такие котировки: ТБ (2,5) – 1.72, ТМ(2,5) – 2.10. Как видим, эксперты ожидают минимум три забитых мяча в этой встрече.

Форма команд

30 ноября «Парма» прервала серию без побед в чемпионате Италии, которая длилась пять туров кряду. «Крестоносцы» в гостях переиграли «Дженоа», одержав вторую викторию в этом сезоне. В активе команды девять набранных очков и шестнадцатое место в турнирной таблице с преимуществом от зоны вылета в три балла.

«Беневенто» — это дебютант элитного дивизиона. В двух прошлых турах команда добыла четыре очка, что позволило ей оторваться от подвальной части турнирной таблицы. Подопечные Филиппо Индзаги сначала победили в гостях «Фиорентину» (1:0), а потом отобрали очки у «Ювентуса» на домашней арене (1:1).

Информация для ставок

• Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 18 из 21 прошлых матчей «Пармы» в чемпионате Италии

• В трех из четырех гостевых игр в ворота «Беневенто» забивалось минимум три гола

• «Парма» проиграла только один из четырех домашних матчей в этом сезоне

• «Беневенто» в гостях одержал две победы и два раза уступил

Прогноз

«Парма» и «Беневенто» стараются играть в открытый и атакующий футбол. От этого обе команды часто страдают, поскольку их оборона далека от идеала.