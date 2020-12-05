«Кротоне» — «Наполи». Прогноз на матч Серии A (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 09:17

В десятом туре чемпионата Италии последняя команда турнирной таблицы «Кротоне» сыграет дома против пятой «Наполи». Представляем прогноз и обзор котировок букмекерских контор на матч, который состоится 6 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

В противостоянии «Кротоне» — «Наполи», которое пройдет на стадионе «Эцио Шида», букмекерская компания Бетсити фаворитом считает гостей. Ставки на победу коллектива из Неаполя принимаются с коэффициентом 1.39, ничья – 5.55, а победа хозяев оценена в 8.40.

Эксперты БК также считают, что команды сыграют результативно и в общей сложности забьют минимум три гола. Заиграть исход ТБ (2,5) можно с котировкой 1.56, ТМ (2,5) – 2.59.

Форма команд

«Кротоне» — это дебютант итальянской Серии А, у которого пока мало что получается. В девяти сыгранных турах команда набрала только два очка и прочно осела на дне турнирной таблицы. В двух предыдущих турах первенства хозяева потерпели поражения от «Болоньи» (0:1) и «Лацио» (0:2). Очень пассивно действует атака «Кротоне», которая забила только шесть мячей.

«Наполи» идет пятым в турнирной таблице чемпионата, но уступает четвертому «Ювентусу» только по дополнительным показателям. Команда Дженнаро Гаттузо неважно выступала в период эпидемии травм, но постепенно лазарет коллектива из Неаполя опустел.

В прошлом туре «партенопеицы» одержали крупную победу над прямым конкурентом в лице «Ромы» (4:0), а в Лиге Европы неаполитанцы сыграли вничью в гостях с голландским АЗ .

Информация для ставок

«Кротоне» проиграл 7 из 9 матчей в чемпионате Италии

«Наполи» побеждал «Кротоне» в четырех последних очных встречах

«Наполи» выиграл 6 из 7 матчей у соперника во всех соревнованиях

«Кротоне» не забивал голов в 3 прошлых поединках Серии A

Прогноз

У «Наполи» не должно возникнуть проблем в гостевой встрече против аутсайдера. У «Кротоне» нет атакующего потенциала, этой команде очень сложно даются забитые голы.

Гости претендуют на первую четверку, поэтому терять очки в таких поединках им категорически нельзя. Предлагаем взять ставку на победу «Наполи» с форой (-1) за коэффициент 1.57.