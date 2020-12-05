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«Вердер» — «Штутгарт». Прогноз на матч чемпионата Германии (06.12.2020)

05 декабря 2020, 07:30
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«Вердер» и «Штутгарт» сыграют в десятом туре Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

В матче, который состоится на арене «Везерштадион», аналитики букмекерской конторы Фонбет не отдают предпочтение ни одной из команд. Ставки на победу «Вердера» можно разместить с коэффициентом 2.74, а победа «Штутгарта» котируется в 2.57. Заключить пари на ничейный исход противостояния можно с отметкой 3.80.

Между тем, линия букмекера подталкивает к тому, что матч получится результативным. Исход ТБ (2,5) получил коэффициент 1.73, ТМ (2,5) – 2.28.

Форма команд

«Штутгарт» и «Вердер» к десятому туру Бундеслиги подходят в равных условиях. У обеих команд по одиннадцать набранных очков и длительные серии без побед.

Команда из Бремена в прошлом туре чемпионата Германии потерпела второе поражение в сезоне, уступив в гостях «Вольфсбургу» (3:5). Перед этим «Вердер» сыграл вничью в пяти матчах кряду.

«Штутгарт», в свою очередь, проиграл на своем стадионе «Баварии» (1:3). Так у «швабов» прервалась серия без поражений, которая насчитывала семь поединков подряд.

Последний раз соперники встречались в очных поединках в сезоне-2018/2019. Тогда «Штутгарт» был сильней на своем стадионе (2:1), а матч в Бремене завершился вничью (1:1).

Информация для ставок

  • «Вердер» не побеждал в 17 из 19 прошлых домашних матчей Бундеслиги
  • «Штутгарт» не побеждал соперника в 11 прошлых гостевых поединках
  • Ставка на ТМ (2,5) сыграла в трех прошлых домашних матчах «Вердера»
  • «Штутгарт» не проигрывал в 5 прошлых гостевых матчах Бундеслиги

Прогноз

«Вердер» и «Штутгарт» еще не набрали оптимальных игровых кондиций. Команды регулярно недобирают очки в матчах, где их потери можно избежать. Кроме того, у хозяев и гостей есть заметные кадровые проблемы, поэтому сыграть на пределе своих возможностей они не смогут.

Предлагаем ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.863.692.49
BetCity 2.85 3.60 2.45
Fonbet 2.60 3.55 2.60
Мелбет 2.93 3.57 2.44
Лига ставок 2.85 3.40 2.46
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Mangur
Mangur
05 декабря в 07:57
Игра обещает быть упорной.Ничья.
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