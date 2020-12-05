ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ростов» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (06.12.2020)

05 декабря 2020, 06:30
00:00 / 00:00

«Ростов» попробует одержать очередную победу в рамках Премьер-Лиги. Удастся ли команде справиться с «Уфой», которая наконец-то сумела взять 3 очка?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает фаворитом матча «Ростов», представив на его победу коэффициент 1,78. Ничья находится на отметке 3,65, а заиграть триумф гостей можно за котировку 5,30.

Что касается результативности, то аналитики Бетсити ожидают встречу с минимальным количеством моментов. Именно по этой причине тотал меньше 2,5 мячей можно сыграть за 1,65, а тотал больше за 2,38.

Форма команд

«Ростов» сумел выиграть две встречи кряду, одолев «Рубин» (2:0) и московское «Динамо» (4:1). Благодаря шести набранным очкам ростовчанам удалось подняться на четвертую позицию. Отставание от лидера составляет три очка. Постепенно обретает стабильность игра команды.

«Уфа» не выигрывала на протяжении четырех туров кряду. Настроение у команды было откровенно не лучшее. Всю свою злость на себя и на отсутствие результатов удалось направить на «Тамбов» и одержать разгромную победу со счетом (4:0). Крайне важно продолжать развивать свой успех, так как на текущий момент команда находится на 15-й позиции с отставанием от спасительной зоны в четыре очка.

Информация для ставок

  • «Ростов» выиграл 4 из 10 последних домашних матчей
  • «Уфа» проиграла 5 из 10 последних выездных поединков
  • «Ростов» забил десять мячей в шести последних встречах
  • «Уфа» сумела не пропустить в 3 из 10 последних матчей

Прогноз

При всём уважении к «Уфе», команда явно уступает в классе своему сопернику. «Ростов», благодаря преимуществу в скорости и техническом мастерстве, должен на своей домашней арене зарабатывать три очка в этом поединке.

Предлагаем ничего не придумывать и сыграть победу «Ростова» с коэффициентом 1.78 в букмекерской конторе Бетсити.

Также мы подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Арсенал».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.673.725.73
BetCity 2.10 3.10 4.20
Fonbet 1.60 3.90 5.80
Мелбет 2.04 3.19 4.42
Bettery 1.60 3.90 5.80
Лига ставок 2.06 3.20 4.50
«Маккаби» Тель-Авив — «Сивасспор». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)
Сегодня, 04:38Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
«Динамо» Загреб — ЦСКА. Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)
Сегодня, 03:39Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
АЕК – «Пафос». Прогноз на матч чемпионата Кипра (09.12.2020)
Вчера, 11:24Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Престон» — «Мидлсбро»: прогноз на матч Чемпионшипа (09.12.2020)
Вчера, 09:47Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Зальцбург» — «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)
Вчера, 09:37Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Мидтьюлланд» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)
Вчера, 09:12Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
05 декабря в 06:42
Уфа на ходу. Результат непредсказуем
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100