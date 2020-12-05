«Ростов» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 06:30

«Ростов» попробует одержать очередную победу в рамках Премьер-Лиги. Удастся ли команде справиться с «Уфой», которая наконец-то сумела взять 3 очка?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает фаворитом матча «Ростов», представив на его победу коэффициент 1,78. Ничья находится на отметке 3,65, а заиграть триумф гостей можно за котировку 5,30.

Что касается результативности, то аналитики Бетсити ожидают встречу с минимальным количеством моментов. Именно по этой причине тотал меньше 2,5 мячей можно сыграть за 1,65, а тотал больше за 2,38.

Форма команд

«Ростов» сумел выиграть две встречи кряду, одолев «Рубин» (2:0) и московское «Динамо» (4:1). Благодаря шести набранным очкам ростовчанам удалось подняться на четвертую позицию. Отставание от лидера составляет три очка. Постепенно обретает стабильность игра команды.

«Уфа» не выигрывала на протяжении четырех туров кряду. Настроение у команды было откровенно не лучшее. Всю свою злость на себя и на отсутствие результатов удалось направить на «Тамбов» и одержать разгромную победу со счетом (4:0). Крайне важно продолжать развивать свой успех, так как на текущий момент команда находится на 15-й позиции с отставанием от спасительной зоны в четыре очка.

Информация для ставок

«Ростов» выиграл 4 из 10 последних домашних матчей

«Уфа» проиграла 5 из 10 последних выездных поединков

«Ростов» забил десять мячей в шести последних встречах

«Уфа» сумела не пропустить в 3 из 10 последних матчей

Прогноз

При всём уважении к «Уфе», команда явно уступает в классе своему сопернику. «Ростов», благодаря преимуществу в скорости и техническом мастерстве, должен на своей домашней арене зарабатывать три очка в этом поединке.

Предлагаем ничего не придумывать и сыграть победу «Ростова» с коэффициентом 1.78 в букмекерской конторе Бетсити.

Также мы подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Арсенал».