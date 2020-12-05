«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер». Прогноз на матч чемпионата Англии (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 07:18

«Лестер» в противостоянии с главным аутсайдером АПЛ «Шеффилд Юнайтед» попробует доказать, что последние два поражения были случайностью.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет представила следующие котировки на эту встречу:

Победа «Шеффилд Юнайтед» — 3,84

Ничья – 3,65

Победа «Лестера» – 2,04

Что касается тотала, то он выставлен на отметке 2,5 гола. Меньше можно заиграть с котировкой 1,87, а больше с коэффициентом 2,03.

Форма команд

Пока сложно сказать, что может помочь «Шеффилду» сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата Англии. Команда пока действует, мягко говоря, не лучшим образом. Целая масса ошибок в обороне, слабая игра в атаке. Как результат, вполне заслуженное последнее место в чемпионате. В активе команды всего лишь одно набранное очко. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Вест Бромвича» (0:1).

«Лестер» после двух последних поражений от «Ливерпуля» (0:3) и «Фулхэма» (1:2) отстаёт от лидеров английской Премьер-Лиги на 3 очка. Теперь команде нужно собраться и доказать всем, что последние поражения — это не закономерность.

В Лиге Европы команда уступила «Заре» (0:1) в Запорожье, но всерьез этот поединок рассматривать не стоит, так как была проведена ротация состава.

Информация для ставок

«Шеффилд» не проигрывает в 5 из 10 последних домашних встреч

«Лестер» не выигрывает в трех выездных поединках

«Лестер» пропустил в четырех последних играх девять мячей

Прогноз

Тяжелый матч для обеих команд. На хозяев давит затянувшаяся серия из неудач. «Лестер», после того как занял лидирующую позицию в чемпионате Англии, начал откровенно сдавать. Команда не справляется с возложенными на нее ожиданиями.

Мы считаем, что хозяева способны за счет качественной игры в обороне зацепиться за очки в противостоянии с «лисами».

Предлагаем взять ставку «„Шеффилд Юнайтед“ не проиграет» с коэффициентом 1,88 по линии букмекерской конторы Фонбет.