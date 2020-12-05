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«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз на матч чемпионата Англии (06.12.2020)

05 декабря 2020, 06:44
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Безусловно, центральным матчем 11-го тура английской Премьер-лиги будет противостояние «Тоттенхэма» и «Арсенала».

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Mелбет обнародовала свои котировки на этот поединок:

  • Победа «Тоттенхэма» – 2,08
  • Ничья – 3,68
  • Победа «Арсенала» – 3,98

Аналитики этой БК не могут определиться, будет ли поединок результативным. Тотал больше 2,5 голов представлен котировкой 1,99, а тотал меньше 2,5 за 2,00.

Форма команд

«Тоттенхэм» лидирует в АПЛ. Пока это лидерство является формальным, так как у «Ливерпуля» такое же количество набранных очков. Победная серия из трех матчей «шпор» была прервана ничьей с «Челси» (0:0). В рамках Лиги Европы благодаря ничьей (3:3) с ЛАСКом лондонцы сумели гарантировать себе выход в плей-офф турнира.

«Арсенал» не может победить в английской Премьер-лиге на протяжении трех матчей кряду. Из положительных моментов можно выделить только выездную ничью с «Лидсом» (0:0).

На текущий момент команда находится на 14-й позиции. Нужно как можно быстрее стабилизировать свою игру, иначе претендовать на попадание в топ-4 по итогам сезона будет сложно.

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» не выигрывает на протяжении двух последних матчей
  • «Арсенал» не проигрывает на протяжении четырех выездных поединков
  • В двух из четырех последних противостояний между этими командами «Арсенал» не проигрывает

Прогноз

Набрали хорошую форму хозяева поля. Развить свой успех они способны, в первую очередь, за счет стремительного перехода из обороны в атаку. Несмотря на это, мы считаем, что гости прибавят по сравнению с последними поединками. Это одна из причин, почему мы играем «Арсенал» с Х, так как считаем, что команда способна избежать поражения.

Предлагаем взять ставку «Арсенал» не проиграет с коэффициентом 1,89 по линии букмекерской конторы Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.083.483.93
Fonbet 2.10 3.50 3.45
Мелбет 2.18 3.55 3.45
GGBet 2.23 3.54 3.33
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Mangur
Mangur
05 декабря в 06:50
Сложная и непонятная игра
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