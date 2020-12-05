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«Верона» — «Кальяри». Прогноз на матч чемпионата Италии (06.12.2020)

05 декабря 2020, 07:58
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«Верона» и «Кальяри» сойдутся в очном противостоянии в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 6 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

В поединке, который пройдет на стадионе «Марк Антонио Бентегоди», букмекерская контора Мелбет умеренным фаворитом считает «Верону». За победу хозяев предложен коэффициент 2.05. Сделать ставку на ничейный исход противостояния предлагается с отметкой 3.78, а гостевая победа «Кальяри» идет за 3.78.

Согласно котировкам букмекера, нас ожидает результативный матч, в котором команды в общей сложности забьют минимум три гола. Так, за исход ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.76, ТМ (2,5) – 2.24.

Форма команд

«Верона» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В прошлом туре команда одержала четвертую победу в сезоне, когда сенсационно обыграла в гостях «Аталанту» (2:0).

Хозяева в этой кампании пассивно играют в атаке (12 забитых голов) и надежно в обороне – семь пропущенных мячей.

«Кальяри» за два прошлых тура набрал только один зачетный пункт, когда сыграл вничью со «Специей» (2:2). Перед этим «островитяне» без шансов уступили в гостях «Ювентусу» (0:2), потерпев четвертое поражение в сезоне. Набрав 11 очков, команда обосновалась на двенадцатой строчке в турнирной таблице Серии А.

Информация для ставок

  • «Верона» победила в 4 прошлых домашних матчах против «Кальяри»
  • «Кальяри» пропускал минимум два гола в 7 из 8 прошлых выездных встреч
  • «Кальяри» не побеждал в 9 из 10 предыдущих гостевых поединков
  • У «Вероны» три победы в пяти домашних матчах чемпионата Италии

Прогноз

В составе «Кальяри» предстоящий матч пропустит ряд ключевых игроков. Это существенно усложняет задачу команды зацепиться за очки в гостевой встрече против соперника, который набрал неплохой ход.

В пользу «Вероны» говорит и положительная статистика домашних матчей против «островитян». Предлагаем ставку на победу хозяев за 2.05 по линии букмекерской конторы Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.903.883.82
BetCity 1.75 4.10 4.50
Fonbet 2.05 3.40 3.70
Мелбет 1.79 3.90 4.61
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Али Самаркандский
Али Самаркандский
05 декабря в 08:01
Ничья ,самый реальный вариант
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