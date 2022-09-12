«Порту» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (13.09.2022)

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вчера, 13:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Порту». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Брюгге» оценивается по 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.13. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Порту» не смог удержать ничью, уступив в концовке матча первого тура с «Атлетико» (1:2). Предполагаем, что такая неудача не должная повлиять на общий настрой коллектива и во втором туре футболисты приложат максимум усилий, чтобы одержать первую победу в турнире. В Примейре-Лиге команда набрала 15 очков и идет на третьем месте, уступая лидеру три балла. Несколько дней назад «Порту» переиграл «Шавиш» (3:0).

«Брюгге» приятно удивил своих болельщиков одержав победу на своем стадионе в первом туре Лиги Чемпионов. Тем не менее, чемпион Бельгии не рассматривается серьезно экспертами как фаворит на выход из группы, поэтому по котировками выглядит явным аутсайдером. В чемпионате «Брюгге» идет на третьем месте с 19 очками и отстает от лидера на пять баллов. В прошлой игре команда обыграла «Серен Юнайтед» (2:0), а в Лиге Чемпионов минимально одолел «Байер» (1:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Порту» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Брюгге» выиграл уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Порту» выиграл у «Брюгге» три из четырех последних встреч

Прогноз

«Порту» имеет хорошую статистику с «Брюгге», но мы предлагаем в этот раз обратить внимание на результативность клубов. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.