«Йонг ПСВ» — «Алмере Сити». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов по футболу (10.01.2022)

10 января 2022 года «Йонг ПСВ» примет на стадионе «Де Хердганг» в Эйндховене «Алмере Сити». Этот матч пройдет в рамках 21-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворит грядущего поединка в Нидерландах — «Йонг ПСВ». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается по 3.40, а сделать ставку на победу «Алмере Сити» можно по коэффициенту 2.80. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.25.
Форма команд
«Йонг ПСВ» идет в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 пункта. У команды шесть побед, пять ничьих и девять поражений. Коллектив забил 29 голов и пропустил 32 мяча. В последних встречах «Йонг ПСВ» играет не лучшим образом, у команды ничья с «Телстар» 0:0, а также поражение от «Волендам» 3:2 и от «Графсхапа» 2:3.
«Алмере Сити» играет еще хуже, чем оппонент. У команды всего 17 баллов и 19-я строчка в турнирной таблице. В активе клуба — четыре победы, пять ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 33 мяча и пропустил 43 гола. В последних встречах «Алмере Сити» проиграл «Волендам» 2:3, а также сыграл вничью с «Бредой» 1:1 и обыграл «Эйндховен» 2:0. Команда играет очень плохо и рискует так и остаться в подвале турнирной таблицы.
Информация для ставок
«Алмере Сити» выиграл лишь раз в последних пяти матчах
«Йонг ПСВ» выиграл один матч из последних пяти
У «Алмере Сити» пять забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре, по мнению букмекеров, стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют и победа «Йонг ПСВ» по коэффициенту 4.15. Коллектив играет чуть лучше, чем «Алмере Сити» и забивает намного чаще своего оппонента.