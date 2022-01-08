«Йонг ПСВ» — «Алмере Сити». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов по футболу (10.01.2022)

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вчера, 18:07

10 января 2022 года «Йонг ПСВ » примет на стадионе «Де Хердганг» в Эйндховене «Алмере Сити». Этот матч пройдет в рамках 21-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего поединка в Нидерландах — «Йонг ПСВ ». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается по 3.40, а сделать ставку на победу «Алмере Сити» можно по коэффициенту 2.80. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Йонг ПСВ » идет в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 пункта. У команды шесть побед, пять ничьих и девять поражений. Коллектив забил 29 голов и пропустил 32 мяча. В последних встречах «Йонг ПСВ » играет не лучшим образом, у команды ничья с «Телстар» 0:0, а также поражение от «Волендам» 3:2 и от «Графсхапа» 2:3.

«Алмере Сити» играет еще хуже, чем оппонент. У команды всего 17 баллов и 19-я строчка в турнирной таблице. В активе клуба — четыре победы, пять ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 33 мяча и пропустил 43 гола. В последних встречах «Алмере Сити» проиграл «Волендам» 2:3, а также сыграл вничью с «Бредой» 1:1 и обыграл «Эйндховен» 2:0. Команда играет очень плохо и рискует так и остаться в подвале турнирной таблицы.

Информация для ставок

«Алмере Сити» выиграл лишь раз в последних пяти матчах

«Йонг ПСВ » выиграл один матч из последних пяти

У «Алмере Сити» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз