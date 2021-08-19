ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига Европы 2021/2022

«Рапид» — «Заря». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (19.08.2021) 

вчера, 11:22

В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы сразятся венский «Рапид» и луганская «Заря».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.773.754.51
Мелбет 1.66 3.87 5.82
1XBET 1.67 4.04 4.76

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рапида» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.77, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры также дают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Рапид», отпустив своего игрока в «Барселону», последние два матча провел не очень убедительно, команда сначала проиграла ответный поединок квалификации ЛЕ «Анортосису» (1:2), но смогла выйти в плей-офф благодаря домашней победе (3:0), а затем уступила в национальном чемпионате, проиграв на выезде «Альтаху» (1:2).

«Заря» стартует в еврокубках сразу с раунда плей-офф. Команда готовилась к Лиге Европы через игры чемпионата, где в стартовых поединках выглядела не совсем так, как рассчитывал тренерский штаб. В первых четырех турах УПЛ удалось выиграть всего один раз, последние две встречи коллектив проиграл «Динамо» (1:2) и сыграл вничью с «Минаем» (1:1).

Информация для ставок

• «Рапид» выиграл лишь два раза в последних семи поединках
• «Заря» в крайних четырех матчах одержала одну победу
• В девяти последних матчах с участием «Рапида» было забито минимум два гола

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.41 1.96 1.86 1.53 2.49
Мелбет 2.17 1.77
1XBET 1.77 2.17
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
Сегодня, 11:49Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии9
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии9
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:34
Хозяева фавориты матча
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100