«Рапид» — «Заря». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (19.08.2021) 

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вчера, 11:22

В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы сразятся венский «Рапид» и луганская «Заря».

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рапида» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.77, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры также дают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Рапид», отпустив своего игрока в «Барселону», последние два матча провел не очень убедительно, команда сначала проиграла ответный поединок квалификации ЛЕ «Анортосису» (1:2), но смогла выйти в плей-офф благодаря домашней победе (3:0), а затем уступила в национальном чемпионате, проиграв на выезде «Альтаху» (1:2).

«Заря» стартует в еврокубках сразу с раунда плей-офф. Команда готовилась к Лиге Европы через игры чемпионата, где в стартовых поединках выглядела не совсем так, как рассчитывал тренерский штаб. В первых четырех турах УПЛ удалось выиграть всего один раз, последние две встречи коллектив проиграл «Динамо» (1:2) и сыграл вничью с «Минаем» (1:1).

Информация для ставок

• «Рапид» выиграл лишь два раза в последних семи поединках

• «Заря» в крайних четырех матчах одержала одну победу

• В девяти последних матчах с участием «Рапида» было забито минимум два гола

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8.