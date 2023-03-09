«РБ Лейпциг» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (11.03.2023)

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сегодня, 14:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.4. Поставить на «Боруссию» М можно по 7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.53. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.5. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«РБ Лейпциг» уже через несколько дней ждет очень ответственный поединок с «Манчестер Сити» в Лиге Чемпионов. Тем не менее, подопечным Марко Розе следует бороться и в Бундеслиге, где они занимают четвертое место с 42 баллами. В предстоящей игре от коллектива болельщики ожидают победы, которая позволит как минимум сохранить свою позицию. Два последних матча «РБ Лейпцига» завершились поражением от «Боруссии» Д (1:2) и победой с тем же счетом над «Айнтрахтом» Ф (2:1).

«Боруссия» М не отличается стабильностью уже несколько лет и из пяти последних туров выиграл лишь один поединок. На данный момент коллектив идет на десятом месте с 30 баллами и уступает один балл «Байеру». В выездном матче с командой из топ-4 Бундеслиги для гостей даже ничейный счет станет хорошим результатом. В прошлом туре «Боруссия» М сыграла вничью с «Фрайбургом» (0:0), а ранее разгромно проиграла на выезде «Майнцу» (0:4).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Боруссии» М завершились исходом «обе забьют — нет»

«РБ Лейпциг» выиграл лишь пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

«РБ Лейпциг» проиграл «Боруссии» М три из пяти последних встреч

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«РБ Лейпциг» на данный момент явно сильнее своего оппонента, и мы предполагаем, что проблем в этом матче у клуба не будет. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.