«РБ Лейпциг» — «Шахтер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (06.09.2022)

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сегодня, 09:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.22. Поставить на «Шахтер» можно по 12.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«РБ Лейпциг» имеет большие проблемы в чемпионате Германии, а последний матч открыл все проблемы команды, которые необходимо решать. В Бундеслиге команда выиграла только один матч из пяти последних туров и с пятью очками идет на девятом месте. В матче с «обескровленным» уходом большинства легионеров «Шахтером», от клуба будут ждать только уверенной победы. В прошлом туре «РБ Лейпциг» был разгромлен «Айнтрахтом» Ф (0:4), а ранее команда обыграла на своем поле «Вольфсбург» (2:0).

«Шахтер» Донецк только недавно начал свой пусть в новом чемпионате Украины после перерыва и за три тура смог набрать семь очков, уступая два балла только «Заре». Трудно предположить, как будет выглядеть команда в еврокубках в нынешнем сезоне, но проблемы в некоторых поединках своим соперникам она сможет создать точно. В последней игре «Шахтер» минимально обыграл «Рух» (1:0), а ранее с тем же счетом выиграл у «Кривбаса» (1:0).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл только три матча из десяти последних в основное время

Три последних матча донецкого клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять из шести домашних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«РБ Лейпциг» достаточно тяжело входит в сезон, однако в предстоящем матче команда обязана побеждать и набирать первые три очка в групповом турнире. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.