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«Овьедо» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (15.08.2021)

вчера, 09:09

«Овьедо» сыграет против «Луго» в первом туре Сегунды. Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.953.075.06
Лига Ставок 2.00 3.10 4.20
Фонбет Live! 2.95 1.50 19.00
Мелбет 1.98 3.02 4.74
1XBET 1.98 3.02 4.74
BetBoom 1.93 2.95 4.80

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Овьедо». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.00 и на победу гостей по 5.00.

Форма команд

«Овьедо» не смог порадовать поклонников хорошим уровнем игры в товарищеских поединках. Клуб выиграл всего два матча, дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

«Луго» играет лучше своего соперника. В товарищеских матчах команда показала, что способна достичь желаемого. Клуб выиграл два поединка и дважды играл вничью. С атакой у команды проблем нет, с защитой тоже.

Информация для ставок

«Луго» не проигрывает восемь игр кряду

«Овьедо» не побеждает три матча кряду

«Луго» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Луго» расцвел в начале этого сезона. Команда провела отличный предсезонный турнир. Логично сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.47.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Фамаликау» в матче с «Порту».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.81 2.08 1.47 2.78
Лига Ставок 1.81 1.94 1.46 2.60
Мелбет 1.37 2.99
1XBET 3.53 1.29
BetBoom 1.63 2.16 1.38 2.85 1.16 4.70
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Все комментарии
gunuu5kdcmwd
gunuu5kdcmwd
вчера в 13:22
Футбольный клуб «Реал» (Овьедо) одержит победу.
c3mgu8jt39kf
c3mgu8jt39kf
вчера в 13:20
Футбольный клуб «Реал» (Овьедо) выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 10:04
Хозяева не проиграют
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