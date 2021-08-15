«Овьедо» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (15.08.2021)

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вчера, 09:09

«Овьедо» сыграет против «Луго» в первом туре Сегунды. Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Овьедо». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.00 и на победу гостей по 5.00.

Форма команд

«Овьедо» не смог порадовать поклонников хорошим уровнем игры в товарищеских поединках. Клуб выиграл всего два матча, дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

«Луго» играет лучше своего соперника. В товарищеских матчах команда показала, что способна достичь желаемого. Клуб выиграл два поединка и дважды играл вничью. С атакой у команды проблем нет, с защитой тоже.

Информация для ставок

«Луго» не проигрывает восемь игр кряду

«Овьедо» не побеждает три матча кряду

«Луго» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Луго» расцвел в начале этого сезона. Команда провела отличный предсезонный турнир. Логично сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.47.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Фамаликау» в матче с «Порту».