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«Реал» Мадрид — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.04.2023)

сегодня, 21:39
Карвахаль Даниэль

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.38. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 7.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.1.

Испания. Примера 2022/2023
Реал
Сельта
ВыигрышПроигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
- : -
22 апреля 2023, 22:00
суббота
ПроигрышНичьяНичьяВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.395.407.85
Pari 1.38 5.10 7.60

Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Реал» не имел проблем в ответном матче Лиги Чемпионов с «Челси» (2:0) и заслуженно вышел уже в полуфинал турнира. В чемпионате «сливочные» заметно отстают от «Барселоны» и реальных шансов побороться за золотые медали не имеют. Перед очередным туром Ла Лиги «королевский» клуб набрал 62 балла, что на 11 пунктов меньше, чем у лидера. В двух последних матчах чемпионата Испании «Реал» обыграл на выезде «Кадис» (2:0) и уступил «Вильярреалу» (2:3).

«Сельта» не может выиграть уже три матча подряд в чемпионате, но от зоны вылета клуб также находится на относительно расстоянии. В активе команды 36 набранных баллов, и она доигрывает сезон, однако нуждается в очках, чтобы как можно быстрее себя обезопасить в турнирной таблице. В прошлом туре Ла Лиги «Сельта» минимально проиграла на своем поле «Мальорке» (0:1), а ранее поделила очки на выезде с «Севильей» (2:2).

Информация для ставок

  • «Реал» Мадрид выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Сельта» не проигрывает на выезде на протяжении последних пяти поединков
  • Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Королевский» клуб выиграл восемь из десяти последних встреч с «Сельтой»

Прогноз

Мадридский «Реал» провел сложный матч в Лондоне и матче чемпионата вряд ли будет проявлять излишнюю активность. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.25 1.25 2.51 1.57 1.96 1.93
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