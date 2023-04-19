«Реал» Мадрид — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.04.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.38. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 7.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.1.
|
- : -
22 апреля 2023, 22:00
суббота
Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.
Форма команд
«Реал» не имел проблем в ответном матче Лиги Чемпионов с «Челси» (2:0) и заслуженно вышел уже в полуфинал турнира. В чемпионате «сливочные» заметно отстают от «Барселоны» и реальных шансов побороться за золотые медали не имеют. Перед очередным туром Ла Лиги «королевский» клуб набрал 62 балла, что на 11 пунктов меньше, чем у лидера. В двух последних матчах чемпионата Испании «Реал» обыграл на выезде «Кадис» (2:0) и уступил «Вильярреалу» (2:3).
«Сельта» не может выиграть уже три матча подряд в чемпионате, но от зоны вылета клуб также находится на относительно расстоянии. В активе команды 36 набранных баллов, и она доигрывает сезон, однако нуждается в очках, чтобы как можно быстрее себя обезопасить в турнирной таблице. В прошлом туре Ла Лиги «Сельта» минимально проиграла на своем поле «Мальорке» (0:1), а ранее поделила очки на выезде с «Севильей» (2:2).
Информация для ставок
- «Реал» Мадрид выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Сельта» не проигрывает на выезде на протяжении последних пяти поединков
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Королевский» клуб выиграл восемь из десяти последних встреч с «Сельтой»
Прогноз
Мадридский «Реал» провел сложный матч в Лондоне и матче чемпионата вряд ли будет проявлять излишнюю активность. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.