«Реал» Мадрид — «Сельта». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.04.2023)

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сегодня, 21:39

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.38. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 7.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.1.

Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Реал» не имел проблем в ответном матче Лиги Чемпионов с «Челси» (2:0) и заслуженно вышел уже в полуфинал турнира. В чемпионате «сливочные» заметно отстают от «Барселоны» и реальных шансов побороться за золотые медали не имеют. Перед очередным туром Ла Лиги «королевский» клуб набрал 62 балла, что на 11 пунктов меньше, чем у лидера. В двух последних матчах чемпионата Испании «Реал» обыграл на выезде «Кадис» (2:0) и уступил «Вильярреалу» (2:3).

«Сельта» не может выиграть уже три матча подряд в чемпионате, но от зоны вылета клуб также находится на относительно расстоянии. В активе команды 36 набранных баллов, и она доигрывает сезон, однако нуждается в очках, чтобы как можно быстрее себя обезопасить в турнирной таблице. В прошлом туре Ла Лиги «Сельта» минимально проиграла на своем поле «Мальорке» (0:1), а ранее поделила очки на выезде с «Севильей» (2:2).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Сельта» не проигрывает на выезде на протяжении последних пяти поединков

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Королевский» клуб выиграл восемь из десяти последних встреч с «Сельтой»

Прогноз

Мадридский «Реал» провел сложный матч в Лондоне и матче чемпионата вряд ли будет проявлять излишнюю активность. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.