«Реал» Сосьедад – «Алавес». Прогноз на матч Ла Лиги (02.01.2024)

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вчера, 16:19

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. В случае победы «Алавеса», зайдет коэффициент 6.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.35 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.62. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Реал» Сосьедад давно не проигрывает, но несколько ничьих в последних матчах не дают команде подняться выше. На данный момент коллектив располагается на шестом месте с 31 баллом и отстает от ближайшего конкурента на четыре пункта. Таким образом хозяева нуждаются в победе над соперником из нижней части турнирной таблицы. Два последних матча «Реала» Сосьедад завершились ничьими с «Кадисом» (0:0) и «Бетисом» (0:0).

«Алавесу» сложно в нынешнем сезоне, ведь команда только вернулась из Сегунды и пытается зацепиться за место в Ла Лиге. Сейчас клуб занимает лишь 16 место с 16 пунктами в активе. Любые набранные очки в каждом матче на вес золота для коллектива, но отобрать баллы у хозяев в этой встрече кажется слишком сложной задачей. Два последних поединка «Алавеса» завершились минимальным поражением от «Реала» (0:1) и крупной неудачей с «Жироной» (0:3).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад завершил пять из семи матчей вничью

«Алавес» проиграл шесть выездных матчей из десяти за последнее время

«Реал» Сосьедад выиграл три из пяти матчей у «Алавеса»

Прогноз

«Реал» Сосьедад имеет проблемы с результатами, но в этой игре должен прервать ничейную серию. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.