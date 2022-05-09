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«Реал» Сосьедад – «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (12.05.2022)

вчера, 16:19
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.62. В случае победы «Кадиса» зайдет коэффициент 6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.703.715.98
Фонбет 1.65 3.65 5.80
Мелбет 1.75 3.82 5.45
1XBET 1.75 3.82 5.45
BetBoom 1.69 3.65 6.00

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Реал» Сосьедад в последних матчах откровенно разочаровывает болельщиков и руководство, создав серию без побед из нескольких матчей. Команда находится на шестом месте и имеет в своем активе 56 очков, что позволяет им рассчитывать на место в Лиге Европы. Однако отрыв от ближайшего преследователя составляет всего три пункта, поэтому расслабляться пока очень рано и необходимо продолжать набирать баллы. В прошлом туре «Реал» Сосьедад проиграл на выезде «Леванте» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

«Кадис» благодаря семи набранным очками в пяти последних турах смог покинуть зону вылета и забраться на 14 место с 35 баллами. Тем не менее, борьба за сохранение прописки еще не окончена, и коллектив ждет три трудных поединка, где необходимо бороться за очки и доказывать свою конкурентоспособность. Два последних матча «Кадис» завершил победой над «Эльче» на своем поле (3:0) и ничьей с «Севильей» (1:1).

Информация для ставок

  • «Реал» Сосьедад не может выиграть уже четыре матча подряд
  • Четыре из пяти последних матчей «Кадиса» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Реал» Сосьедад выиграл у «Кадиса» пять последних поединков
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды могут выдать нестабильный матч, поэтому предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Тем не менее, каждому коллективу хватит сил на минимум один забитый мяч в ворота соперника. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.70 2.17
Мелбет 1.74 2.27
1XBET 1.74 2.27
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:47
Возможно в этом матче скорее всего ожидается что обе команды забьют. Удачи
asraeil
asraeil
вчера в 16:36
Много голов в матче не будет
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