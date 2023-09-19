«Реал» Мадрид — «Унион». Прогноз на матч Лиги чемпионов (20.09.2023)

1695116489

вчера, 12:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.38. Победа «Униона» оценивается по 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

Мадридский «Реал» уверенно стартовал в чемпионате Испании, где одержал все победы в новом сезоне. Команда настроена побороться в этом году за европейский титул, но в первом туре их ждет не самый простой соперник. Если «королевский клуб» сможет исключить недооценку соперника, то будет иметь хорошие шансы на успех. Два последних матча мадридского «Реала» завершились победами над «Реалом» Сосьедад (2:1) и «Хетафе» (2:1).

«Унион» является абсолютным дебютантом Лиги Чемпионов и столкнется сразу с многократным победителем этого турнира. Немецкому клубу важно почувствовать новый уровень игры и продемонстрировать свои умения, даже если в этом конкретном поединке очков набрать не удастся. В прошлом туре Бундеслиги «Унион» проиграл «Вольфсбургу» (1:2), а ранее и вовсе крупно уступил «РБ Лейпциг» (0:3).

Информация для ставок

«Унион» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах при четырех поражениях

Мадридский «Реал» забивал в девяти из десяти последних поединках на своем поле

Четыре из пяти последних выездных встречи «Униона» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Реал» находится в отличной физической форме и вряд ли оставит шансы своему сопернику в этой встрече. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.