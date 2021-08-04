«Ренн» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (08.08.2021)

Восьмого августа на стадионе «Роазон Парк» пройдет матч первого тура чемпионата Франции, в котором «Ренн» сыграет дома против «Ланса». Предлагаем прогноз и обзор коэффициентов букмекерских контор на грядущий поединок.
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08 августа 2021, 14:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Мелбет считают «Ренн» фаворитом этой встречи, предлагая за победу гостей коэффициент 2.06. Шансы «Ланса» набрать три очка оцениваются по коэффициенту 3.76, а ничья идет по котировке 3.65.
Что касается результативности, то здесь предпочтения букмекера на стороне низового формата поединка. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.88, ТБ(2,5) – 2.02.
Форма команд
По итогам прошлого сезона «Ренн» не смог финишировать в призовой тройке. К финишу Лиги 1 команда пришла на шестой позиции, получив право сыграть в Лиге конференций.
В пяти контрольных играх на летних сборах «Ренн» смог одержать только одну победу, которая была оформлена над «Торино» (1:0). Также «красно-черные» уступили «Леванте» (1:3) и «Хетафе», и сыграли вничью с «Гавром» (2:2) и «Стандардом» (3:3).
«Ланс» в прошлом сезоне долго претендовал на место в первой пятерке, но на финише команда потерпела три поражения подряд. Недобор очков сказался на турнирном положении «красно-желтых», которые завершили чемпионат на седьмой позиции.
Два последних подготовительных поединка «Ланс» победил, обыграв «Реймс» (2:1) и «Удинезе» (4:1).
Информация для ставок
- В 4 прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5)
- «Ланс» не забивал голы в 3 последних матчах Лиги 1
- «Ренн» не проигрывал в 5 предыдущих домашних матчах чемпионата – 4 победы и 1 ничья
Прогноз
Последние очные встречи «Ренна» и «Ланса» проходили в упорной борьбе и с минимальным количеством забитых мячей. Учитывая, что хозяева дома надежно действую в обороне, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предложили комбинированный вариант ставки на матч чемпионата Франции с участием «Лиона».