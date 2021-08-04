«Ренн» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (08.08.2021)

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вчера, 16:20

Восьмого августа на стадионе «Роазон Парк» пройдет матч первого тура чемпионата Франции, в котором «Ренн» сыграет дома против «Ланса». Предлагаем прогноз и обзор коэффициентов букмекерских контор на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Мелбет считают «Ренн» фаворитом этой встречи, предлагая за победу гостей коэффициент 2.06. Шансы «Ланса» набрать три очка оцениваются по коэффициенту 3.76, а ничья идет по котировке 3.65.

Что касается результативности, то здесь предпочтения букмекера на стороне низового формата поединка. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.88, ТБ (2,5) – 2.02.

Форма команд

По итогам прошлого сезона «Ренн» не смог финишировать в призовой тройке. К финишу Лиги 1 команда пришла на шестой позиции, получив право сыграть в Лиге конференций.

В пяти контрольных играх на летних сборах «Ренн» смог одержать только одну победу, которая была оформлена над «Торино» (1:0). Также «красно-черные» уступили «Леванте» (1:3) и «Хетафе», и сыграли вничью с «Гавром» (2:2) и «Стандардом» (3:3).

«Ланс» в прошлом сезоне долго претендовал на место в первой пятерке, но на финише команда потерпела три поражения подряд. Недобор очков сказался на турнирном положении «красно-желтых», которые завершили чемпионат на седьмой позиции.

Два последних подготовительных поединка «Ланс» победил, обыграв «Реймс» (2:1) и «Удинезе» (4:1).

Информация для ставок

В 4 прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5)

«Ланс» не забивал голы в 3 последних матчах Лиги 1

«Ренн» не проигрывал в 5 предыдущих домашних матчах чемпионата – 4 победы и 1 ничья

Прогноз

Последние очные встречи «Ренна» и «Ланса» проходили в упорной борьбе и с минимальным количеством забитых мячей. Учитывая, что хозяева дома надежно действую в обороне, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили комбинированный вариант ставки на матч чемпионата Франции с участием «Лиона».