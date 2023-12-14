«Ренн» — «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

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вчера, 08:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ренна» составляет 2.12. Поставить на «Вильярреал» можно по 3.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Ренн» очень близок к тому, чтобы выиграть группу и попасть сразу в 1/8 финала Лиги Европы. На данный момент команда набрала 12 очков и опережает нынешнего соперника на два пункта. Таким образом хозяевам достаточно сыграть вничью, чтобы сохранить за собой первую позицию по итогу всех шести туров. Два последних матча «Ренна» завершились домашним поражением от «Монако» (1:2) и неудачей с «Марселем» (0:2).

«Вильярреал» неплохо прошел групповой этап и забронировал своем место в плей-офф, однако испанцам придется потрудиться, чтобы выиграть группу. Сейчас «желтая субмарина» отстает от лидера на два очка и нуждается исключительно в победе, чтобы зимой пропустить 1/16 финала и поберечь силы. В прошлом матче чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле крупно проиграл «Реалу» Сосьедад (0:3), а ранее поделил очки с «Маккаби» Хайфа в Лиге Европы (0:0).

Информация для ставок

«Вильярреал» не может выиграть уже три матча подряд во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей «Ренна» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из шести выездных матчей испанского клуба завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ренн» неудачно выглядит в последних матчах, но коллективу по силам удержать ничейный результат на своем стадионе. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.6.