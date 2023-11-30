«Рейнджерс» — «Арис». Прогноз на матч Лиги Европы (30.11.2023)

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сегодня, 14:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рейнджерс». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Ариса» оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Рейнджерсу» явно тяжело играть в этой группе и после четырех туров он идет на втором месте с семью баллами. Команда имеет хорошие шансы на выход из группы, а если обыграет на своем поле аутсайдера, то практически гарантирует себе второе место. Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев, однако им необходимо это доказать на футбольном поле. В прошлой игре «Рейнджерс» сыграл вничью на выезде с «Абердином» (1:1), а ранее одолел «Лингвистон» (2:0).

«Арис» неплохо пошумел в этом сезоне еврокубков, но команде естественно не хватает опыта таких встреч. Команда идет на последнем месте с тремя баллами, но отстает всего на один пункт от ближайшего соперника и как минимум может побороться за место в Лиге Конференций, где им будет выступать немного легче. Два последних матча «Ариса» завершились минимально победой над АПОЭЛ (1:0) и крупным поражением от «Кармиотисса» (1:4).

Информация для ставок

«Арис» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Рейнджерс» забивал в девяти из десяти домашних поединках

В матче первого круга между клубами сильнее оказался «Арис» (2:1) на своем поле

Прогноз

«Рейнджерс» окажет давление на соперника с первых минут и вероятнее всего добьется успеха. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.