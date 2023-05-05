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«Рома» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (06.05.2023)

вчера, 09:22
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы «Ромы», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.243.202.46
Pari 3.15 3.10 2.45

Также в линии букмекеры предлагают 2.3 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.63. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Рома» не может выиграть уже три матча подряд в чемпионате Италии и рискует не попасть в топ-4 Серии А, что возможно лишит ее места в Лиге чемпионов. В активе римского клуба 58 баллов, что позволяет ему занимать седьмое место, уступая «Милану» и «Аталанте» по дополнительным показателям. В прошлом туре «Рома» сыграла вничью с «Монцой» (1:1), а ранее с тем же счетом завершил матч с «Миланом» (1:1).

«Интер» уверенно выиграл три последних матча в чемпионате Италии и стремится финишировать в первой четверке. Также команду ждет сложный полуфинал Лиги Чемпионов, поэтому тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку на футболистов. Два последних матча в чемпионате Италии завершились крупной победой над «Вероной» (6:0) и «Лацио» (3:1).

Информация для ставок

  • Четыре последних поединка «Ромы» завершились исходом «обе забьют»
  • «Интер» не проигрывает на выезде уже шесть поединков подряд
  • «Интер» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Ромой»
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды имеют хорошие атакующие связки в нападении, и мы предполагаем, что они порадуют зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно сделать по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.74 1.65 2.33 1.32 3.57
Pari 1.63 2.30
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:30
В этом матче победа команды гостей или ничья в этом противостоянии. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 10:52
В этом матче мой прогноз - непоражение гостей. Если вы считаете ставку Х2 слишком слабенькой по кэфу для ординара, то можно взять её в экспресс. Не вижу Рому фаворитом в данном поединке. Подопечные Жозе Мориньо в последнее время не радуют результатами и не выигрывают уже три тура кряду. А Интер наоборот находится на кураже и одержал в чемпионате три победы подряд с общим счётом 12-1. Да, обыграть Рому в столице будет куда сложнее, чем условных Эмполи или Верону, но как минимум одно очко гости зацепить должны. Не верю в победу "волков" от слова "совсем". Да и в пяти крайних очных поединках Рома лишь раз взяла верх над данным соперником. А в последней личной встрече в Риме и вовсе уступила крупно (0-3).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:08
Команда гостей фк Интер минимально выиграет!
Гость
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