«Рома» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (06.05.2023)

1683267746

вчера, 09:22

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. В случае победы «Ромы», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают 2.3 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.63. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Рома» не может выиграть уже три матча подряд в чемпионате Италии и рискует не попасть в топ-4 Серии А, что возможно лишит ее места в Лиге чемпионов. В активе римского клуба 58 баллов, что позволяет ему занимать седьмое место, уступая «Милану» и «Аталанте» по дополнительным показателям. В прошлом туре «Рома» сыграла вничью с «Монцой» (1:1), а ранее с тем же счетом завершил матч с «Миланом» (1:1).

«Интер» уверенно выиграл три последних матча в чемпионате Италии и стремится финишировать в первой четверке. Также команду ждет сложный полуфинал Лиги Чемпионов, поэтому тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку на футболистов. Два последних матча в чемпионате Италии завершились крупной победой над «Вероной» (6:0) и «Лацио» (3:1).

Информация для ставок

Четыре последних поединка «Ромы» завершились исходом «обе забьют»

«Интер» не проигрывает на выезде уже шесть поединков подряд

«Интер» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Ромой»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды имеют хорошие атакующие связки в нападении, и мы предполагаем, что они порадуют зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно сделать по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.