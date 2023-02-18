«Рома» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (19.02.2023)

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вчера, 23:28

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. В случае победы «Вероны», зайдет коэффициент 5.7. Ничью можно выбрать по 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.3 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.63. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Рома» провела очень сложный матч в Австрии, где в первом матче 1/16 Лиги Европы уступила «Зальцбургу» (0:1). Теперь через несколько дней римлян ждет ответный поединок и для Жозе Моуриньо будет очень сложный выбор с ротацией состава. Сейчас клуб занимает идет на пятом месте с 41 баллом и только по дополнительным показателям отстает от двух конкурентов. Два последних матча «Ромы» в Серии А завершились ничьей с «Лечче» (1:1) и победой над «Эмполи» (2:0).

«Верона» за последние полтора месяца существенно прогрессирует при новом тренере и не проигрывает уже несколько туров подряд в чемпионате Италии. На данный момент коллектив занимает 18 место с 17 пунктами, но отставание от ближайшего преследователя составляет всего два пункта. В прошлом туре «Верона» минимально одолела на своем поле «Салернитану» (1:0), а ранее сыграла вничью с «Лацио» (1:1).

Информация для ставок

Девять последних матчей «Вероны» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Рома» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах

«Рома» и «Верона» выиграли по два матча друг у друга в пяти последних встречах при одной ничьей

Семь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

В личных встречах этих клубов всегда забивается много мячей, и мы предлагаем поверить в статистику. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.