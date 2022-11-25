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«Ростов» — «Ахмат». Прогноз на матч Кубка России (27.11.2022)

сегодня, 12:08
Ахмат (Грозный)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Ростов», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Сделать выбор в пользу гостей можно по 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.75.

Россия. Кубок 2022/2023
Ростов
Ахмат
ПроигрышПроигрышПроигрышВыигрышВыигрыш
- : -
27 ноября 2022, 14:00
воскресенье
ВыигрышПроигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1XBET 2.41 3.82 2.79

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.62, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Ростов» проиграл в последнем туре кубка России и сделал свое положение максимально сложным. Команда с юга России занимает последнее место с шестью пунктами и отстает на три балла от лидера «Ахмата». Чтобы пройти в плей-офф хозяевам нужна только победа, которая при определенных раскладах и подсчетах может им гарантировать второе место. В прошлой игре «Ростов» уступил «Оренбургу» (2:4), а в чемпионате обыграл на выезде «Крылья Советов» (3:1).

«Ахмат» проводит хороший сезон и в кубке России имеет неплохие шансы пройти дальше. Сейчас клуб из Грозного набрал девять баллов, но опережает последнее место лишь на три очка. Победа гарантирует команде первое место, а ничейный результат точно выведет в плей-офф. Коллектив мотивирован на борьбу, поэтому встреча будет определенно интересной. В прошлой встрече «Ахмат» переиграл на своем поле «Динамо» (2:1), а в игре чемпионата уступил на выезде «Пари НН» (2:3).

Информация для ставок

  • «Ростов» проиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Ахмат» проиграл и выиграл по пять матчей из десяти последних на выезде
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Ростов» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Ахматом»

Прогноз

«Ростов» часто проигрывает «Ахмату» в последнее время, но в этом поединке хозяева обязаны выигрывать, чтобы остаться в турнире. Предлагаем сделать ставку на победу «Ростова» по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 2.27 1.68
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