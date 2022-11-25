«Ростов» — «Ахмат». Прогноз на матч Кубка России (27.11.2022)

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сегодня, 12:08

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Ростов», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. Сделать выбор в пользу гостей можно по 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.62, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Ростов» проиграл в последнем туре кубка России и сделал свое положение максимально сложным. Команда с юга России занимает последнее место с шестью пунктами и отстает на три балла от лидера «Ахмата». Чтобы пройти в плей-офф хозяевам нужна только победа, которая при определенных раскладах и подсчетах может им гарантировать второе место. В прошлой игре «Ростов» уступил «Оренбургу» (2:4), а в чемпионате обыграл на выезде «Крылья Советов» (3:1).

«Ахмат» проводит хороший сезон и в кубке России имеет неплохие шансы пройти дальше. Сейчас клуб из Грозного набрал девять баллов, но опережает последнее место лишь на три очка. Победа гарантирует команде первое место, а ничейный результат точно выведет в плей-офф. Коллектив мотивирован на борьбу, поэтому встреча будет определенно интересной. В прошлой встрече «Ахмат» переиграл на своем поле «Динамо» (2:1), а в игре чемпионата уступил на выезде «Пари НН» (2:3).

Информация для ставок

«Ростов» проиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Ахмат» проиграл и выиграл по пять матчей из десяти последних на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ростов» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Ахматом»

Прогноз

«Ростов» часто проигрывает «Ахмату» в последнее время, но в этом поединке хозяева обязаны выигрывать, чтобы остаться в турнире. Предлагаем сделать ставку на победу «Ростова» по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.