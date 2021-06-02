Румыния — Грузия. Прогноз на товарищеский матч (02.06.2021)

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сегодня, 05:50

Сборная Румынии сыграет на своем поле с Грузией в товарищеском поединке. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает сборную Румынии явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.62. Победа сборной Грузии оценивается в 6.2, ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают коэффициент 2.08 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

Сборная Грузии давно не может победить, а также мало забивает в последних поединках. Команда не обладает широким выбором игроков, поэтому результаты сборной оставляют желать лучшего. В последнем матче Грузия сыграла вничью с Грецией (1:1), а до этого проиграла Испании (1:2) в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

Румыния не лучшим образом стартовала в отборе ЧМ -2022 и набрала лишь 3 очка за 3 тура. Чтобы проверить состав и вернуть себе уверенность в своих силах, команда должна показать качественную игру в ближайших товарищеских встречах. В последних двух матчах Румыния проиграла Армении (2:3) и минимально уступила сборной Германии (0:1).

Информация для ставок

Грузия не может выиграть девять матчей подряд

В четырех из шести последних матчей Румынии сыграла ставка «обе забьют»

Румыния выиграла у Грузии в четырех из пяти последних матчей

Семь из десяти последних матчей Грузии закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Румыния выглядит гораздо предпочтительнее сборной Грузии и, вероятнее всего, сможет одержать уверенную победу. Предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Мелбет.

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