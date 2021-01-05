«Самора» — «Вильярреал». Прогноз на матч Кубка Испании (05.01.2021)

«Самора» 5 января встречается с представителем Примеры «Вильярреалом» в рамках Кубка Испании. Ждать ли разгромной победы гостей?
|
1 : 4
завершен
05 января 2021, 21:00
вторник
Ставки букмекеров
В букмекерской конторе Бетсити выставлены следующие котировки на этот поединок: победу хозяев можно сыграть за 10,75, ничья доступна за 5,65, а триумф команды гостей представлен коэффициентом 1,27.
Тотал находится на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,66, тотал меньше представлен котировкой 2,32.
Форма команд
«Самора» выступает в Сегунде Б и идет на пятом месте с отставанием от лидера в пять очков. В рамках 1/64 финала Кубка Испании команде удалось справиться с «Логронесом» (2:1). Надежные действия в обороне — то, на чем строится игра клуба.
«Вильярреал» после поражения от «Севильи» сумел настроиться и показал на домашней арене хорошую игру, одолев «Леванте» (2:1). Эти три очка позволили команде подняться на четвертое место в чемпионате Испании. Пока что «желтая субмарина» борется за место в еврокубках. В 1/64 финала Кубка Испании «Вильярреал» одержал разгромную победу над «Леиоа» (6:0).
Информация для ставок
- «Самора» выиграла два последних домашних матча
- «Вильярреал» уступил в последнем выездном поединке
- «Самора» пропустила один гол в трех последних встречах
Прогноз
По нашему мнению, гости имеют хорошие шансы, чтобы уверенно пройти в следующий раунд Кубка Испании. Клубы находятся на кардинально разных уровнях как функциональной, так и технической подготовки. Не видим в этом матче никаких предпосылок к сюрпризам и предлагаем сыграть классическую фору на команду гостей. «Желтая субмарина» должна обыграть соперника с разницей в два и более голов. Играем победу «Вильярреала» с азиатской форой (-1,5) мяча за коэффициент 1,87.