«Сампдория» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (26.05.2023)

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вчера, 11:13

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Сассуоло» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.92. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.85, а победа «Сампдории» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.63. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.25 Ставка на «обе забьют» составляет 1.62.

Форма команд

«Сампдория» так и не порадовала болельщиков победами в чемпионате в последнее время и понемногу уже готовится к Серии В. Команда занимает последнее место в турнирной таблице и смогла набрать всего 18 пунктов. В игре с «Сассуоло» у коллектива будет шанс «громко хлопнуть дверьми» и одержать домашнюю победу перед родными трибунами. Два последних матча «Сампдории» завершились разгромом от «Милана» (1:5) и ничьей с «Эмполи» (1:1).

«Сассуоло» провел далеко не лучший сезон, но проблем с понижением в классе у команды не возникало на протяжении всего сезона. Сейчас в активе клуба 44 набранных балла и текущее 13 место в чемпионате, поэтому вряд ли в предстоящей встрече гости будут отдавать все силы на поле без серьезных задач. В прошлом туре «Сассуоло» проиграл на своем поле «Монце» (1:2), а ранее уступил на выезде «Интеру» (2:4).

Информация для ставок

«Сампдория» не может выиграть уже девять матчей подряд в чемпионате Италии

«Сассуоло» проиграл четыре последних матчей на выезде

«Сампдория» выиграла два последних поединка у «Сассуоло»

Прогноз

«Сампдория» выглядит очень слабо и даже домашний стадионе вряд ли поможет хозяевам набрать очки. Предлагаем сделать ставку на победу «Сассуоло» по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.