«Сассуоло» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.10.2022)

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вчера, 13:30

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось несложно, поэтому букмекеры отдали предпочтение гостям. Победу «Интера» можно взять по коэффициенту 1.77 в БК Лига Ставок, а поверить в успех «Сассуоло» любой игрок может по коэффициенту 4.35. Сделать ставку на ничейный результат можно за 4.12.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.37. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Сассуоло» в минувших двух турах продемонстрировал характер и завоевал шесть очков. Они помогли команде закрепиться на восьмом месте в таблице и опережать нынешнего соперника по дополнительным показателям. Соперниками в этих играх выступали «Салернитана» (5:0) и «Торино» (1:0).

Миланский «Интер» вчера на своем поле принимал «Барселону» в рамках Лиги чемпионов и, сохранив ворота в неприкосновенности, победил с минимальным счетом (1:0). В Серии А дела у клуба идут хуже, в последних двух турах сине-черные уступили «Удинезе» и «Роме» (1:3) и (1:2).

Информация для ставок

«Сассуоло» потерпел лишь одно поражение в последних семи встречах

У «Интера» всего четыре победы в последних восьми играх

Минувшая очная встреча закончилась победой «Сассуоло»(2:0)

Четыре из пяти последних матчей «Сассуоло» и четыре из шести «Интера» завершились результатом «обе забьют – нет»

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