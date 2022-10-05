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«Сассуоло» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (08.10.2022)

вчера, 13:30
Сассуоло

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось несложно, поэтому букмекеры отдали предпочтение гостям. Победу «Интера» можно взять по коэффициенту 1.77 в БК Лига Ставок, а поверить в успех «Сассуоло» любой игрок может по коэффициенту 4.35. Сделать ставку на ничейный результат можно за 4.12.

Италия. Серия А 2022/2023
Сассуоло
Интер
ВыигрышВыигрышПроигрышНичьяНичья
- : -
08 октября 2022, 16:00
суббота
ПроигрышПроигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.444.331.76
Лига Ставок 4.30 4.20 1.77
Мелбет 4.64 4.32 1.76

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.37. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Сассуоло» в минувших двух турах продемонстрировал характер и завоевал шесть очков. Они помогли команде закрепиться на восьмом месте в таблице и опережать нынешнего соперника по дополнительным показателям. Соперниками в этих играх выступали «Салернитана» (5:0) и «Торино» (1:0).

Миланский «Интер» вчера на своем поле принимал «Барселону» в рамках Лиги чемпионов и, сохранив ворота в неприкосновенности, победил с минимальным счетом (1:0). В Серии А дела у клуба идут хуже, в последних двух турах сине-черные уступили «Удинезе» и «Роме» (1:3) и (1:2).

Информация для ставок

  • «Сассуоло» потерпел лишь одно поражение в последних семи встречах
  • У «Интера» всего четыре победы в последних восьми играх
  • Минувшая очная встреча закончилась победой «Сассуоло»(2:0)
  • Четыре из пяти последних матчей «Сассуоло» и четыре из шести «Интера» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Оба коллектива любят атаковать и забивать и вполне возможно, что данная игра не станет скудной на голы. Предлагаем загрузить на ТБ 2.5 коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.98 1.28 2.39 1.64 1.93 1.98
Лига Ставок 2.36 1.57 1.87 1.91
Мелбет 2.35 1.54
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:55
Игра на три результата
Гость
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