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«Сент-Этьен» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (21.08.2021)

вчера, 19:04
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В очередном туре чемпионата Франции «Сент-Этьен» на домашней арене сыграет против «Лилля». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 3.10 3.20 2.40
1XBET 3.13 3.32 2.53
BetBoom 3.23 3.23 2.42

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в этой игре букмекерская контора Мелбет считает гостевую команду. Поставить на победу «Лилля» можно по коэффициенту 2.41, ничья – 3.28, победа «Сент-Этьена» — 3.24.

Помимо этого, аналитики сервиса не ждут от команд больше двух забитых голов. Заключить пари на ТМ(2,5) предлагается по котировке 1.75, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

В новом сезоне чемпионата Франции «Сент-Этьен» смог набрать два очка в двух стартовых турах. В первой игре Лиги 1 «зелено-белые» разошлись миром с «Лорьяном» на домашней арене – ничья 1:1.

Затем «Сент-Этьен» отправился в гости к «Лансу», где команде не удалось удержать победный счет (2:2).

«Лилль» на правах действующего чемпиона Франции провалился в стартовых турах. В первом поединке «доги» спаслись от поражения на выезде у «Меца» (3:3), после чего последовало крупное поражение дома от «Ниццы» (0:4), которую сейчас возглавляет экс-наставник «Лилля» Кристоф Гальтье.

Между тем, в новой кампании «Лилль» уже отметился трофеем. «Догам» удалось победить в поединке за Суперкубок Франции ПСЖ (1:0), который играл не оптимальным составом.

Информация для ставок

  • «Лилль» не уступал «Сент-Этьену» в 5 прошлых матчах – 3 победы и 2 ничьих
  • В 3 из 4 прошлых встреч команд сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Сент-Этьен» проиграл 4 из 7 прошлых домашних матчей в Лиге 1

Прогноз

«Лиллю» необходимо набирать обороты, иначе действующий чемпион Лиги 1 рискует на старте сезона оказаться вне группы лидеров. Хозяева заметно уступают сопернику. Предлагаем сыграть ставку на победу «Лилля» с учетом форы (0), которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.70.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Морейренсе» в матче с «Брагой».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.63 1.71 2.24
1XBET 1.76 2.24
BetBoom 2.31 1.65 1.69 2.23 1.35 3.32
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Все комментарии
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вчера в 21:48
Футбольный клуб Лилль одержит победу.
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