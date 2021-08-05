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«Сент-Этьен» — «Лорьян»: прогноз на матч Лиги 1 (08.08.2021)

вчера, 11:30

Восьмого августа в чемпионате Франции пройдет матч первого тура, в котором «Сент-Этьен» примет «Лорьян».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.293.563.28
Фонбет 2.25 3.40 3.20
Мелбет 2.32 3.60 3.24
1XBET 2.32 3.60 3.24
BetBoom 2.29 3.51 3.21

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити в этой встрече минимальное предпочтение отдают хозяевам поля. Сделать ставку на победу «Сент-Этьена» можно по коэффициенту 2.28, вероятность ничьи оценивается в 3.62, а победа «Лорьяна» отмечена котировкой 3.20.

Касательно результативности встречи, то здесь эксперты БК не определились. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) голов идут под одинаковым коэффициентом 1.94.

Форма команд

Прошлый сезон чемпионата Франции «Сент-Этьен» провел слабо. К финишу клуб, игроком которого интересуются топ-команды Европы, пришел на 11-м месте, набрав в общей сложности 46 очков. Эти результаты не позволили «зелено-белым» претендовать на место в зоне еврокубков.
Последние контрольные игры «Сент-Этьен» провалил. Команда с забитыми голами поочередно проиграла «Клермону» (2:3), «Марселю» (1:2) и «Айнтрахту» (1:2).

«Лорьян» на финише прошлого сезона Лиги 1 решал задачу с сохранением прописки в элите французского футбола. С этой миссией они справились, завершив турнир на 16-м месте рейтинга, а преимущество над зоной переходных игр составило два балла.

Информация для ставок

• «Сент-Этьен» побеждал «Лорьян» в 5 прошлых матчах на своем поле
• «Лорьян» не побеждал в 16 последних гостевых матчах во всех турнирах
• В 5 предыдущих гостевых поединках «Лорьяна» голы забивали обе команды

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.49 1.91 2.00 1.50 2.76
Мелбет 1.94 2.00
1XBET 1.94 2.00
BetBoom 2.87 1.45 1.94 1.92 1.55 2.53
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Все комментарии
zbf7pmvdhgps
zbf7pmvdhgps
вчера в 15:39
Футбольный клуб «Сент-Этьен» одержит победу.
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