«Сент-Этьен» — «Лорьян»: прогноз на матч Лиги 1 (08.08.2021)

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вчера, 11:30

Восьмого августа в чемпионате Франции пройдет матч первого тура, в котором «Сент-Этьен» примет «Лорьян».

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити в этой встрече минимальное предпочтение отдают хозяевам поля. Сделать ставку на победу «Сент-Этьена» можно по коэффициенту 2.28, вероятность ничьи оценивается в 3.62, а победа «Лорьяна» отмечена котировкой 3.20.

Касательно результативности встречи, то здесь эксперты БК не определились. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) голов идут под одинаковым коэффициентом 1.94.

Форма команд

Прошлый сезон чемпионата Франции «Сент-Этьен» провел слабо. К финишу клуб, игроком которого интересуются топ-команды Европы, пришел на 11-м месте, набрав в общей сложности 46 очков. Эти результаты не позволили «зелено-белым» претендовать на место в зоне еврокубков.

Последние контрольные игры «Сент-Этьен» провалил. Команда с забитыми голами поочередно проиграла «Клермону» (2:3), «Марселю» (1:2) и «Айнтрахту» (1:2).

«Лорьян» на финише прошлого сезона Лиги 1 решал задачу с сохранением прописки в элите французского футбола. С этой миссией они справились, завершив турнир на 16-м месте рейтинга, а преимущество над зоной переходных игр составило два балла.

Информация для ставок

• «Сент-Этьен» побеждал «Лорьян» в 5 прошлых матчах на своем поле

• «Лорьян» не побеждал в 16 последних гостевых матчах во всех турнирах

• В 5 предыдущих гостевых поединках «Лорьяна» голы забивали обе команды

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Бетсити.