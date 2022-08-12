«Сент-Трюйден» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (14.08.2022)

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сегодня, 13:09

Ставки букмекеров

«Андерлехт» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.1. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.95 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Сент-Трюйден» является единственной командой, которая все матча свела к ничейному результату. Это дает клубу лишь три набранных балла и текущее предпоследнее место в турнирной таблице. Предстоящий матч с «Андерлехтом» будет сложным, однако у хозяев определенно будут моменты для взятия ворот соперника. Две последние игры «Сент-Трюйдена» завершились ничьими с «Кортрейком» (0:0) и «Гентом» (1:1).

«Андерлехт» набрал шесть очков после трех туров чемпионата Бельгии и занимает третье место в турнирной таблице. Клуб прошел в финал квалификации Лиги Конференций и имеет все шансы попасть в групповой этап, чтобы понемногу «воскресить» свое имя в Европе. В прошлом поединке «Андерлехт» обыграл «Пайде» (3:0), а в чемпионате оказался сильнее «Серен Юнайтед» (3:1).

Информация для ставок

«Сент-Трюйден» выиграл только четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Андерлехт» забивал только в шести из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В последних личных встречах команды не часто обмениваются голами, и мы предполагаем, что предстоящий поединок не станет исключением. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на «обе забьют» по коэффициенту 1.78.