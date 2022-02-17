«Серкль Брюгге» — «Беерсхот-Вилрийк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (19.02.2022)

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вчера, 15:01

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение «Серкль Брюгге», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.39. Успех «Беерсхот-Вилрийка» будет стоить 7.8 в букмекерской конторе Фонбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 4.9.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.78. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.04. «Обе забьют» — 2.07, хотя бы одна команда не забьет – 1.71.

Форма команд

«Беерсхот-Вилрийк» понемногу начал набирать очки, но продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Коллектив набрал 16 очков и отстает от ближайшего преследователя на семь баллов, что в такой ситуации является весьма солидным отрывом. В игре со сбавившим обороты «Серкль Брюгге» у коллектива будут шансы зацепиться за очки. В последнем матче чемпионата «Беерсхот-Вилрийк» обыграл «Кортрейк» (2:1), а немного ранее уступил на выезде «Мехелену» (2:3).

«Серкль Брюгге» после серии успешных поединков в чемпионате, теряет очки уже на протяжении трех матчей подряд. Команда была вынуждена опуститься на 10 место с 35 очками и покинуть зону плей-офф. Чтобы снова начать стабильно добывать очки, коллективу следует поработать над линией обороны и играть более дисциплинированно. Последние два матча «Серкль Брюгге» завершились поражением с «Оуд-Хеверли» (2:3) и ничьей со «Стандардом» (1:1).

Информация для ставок

«Серкль Брюгге» выиграл пять из десяти последних матчей, а «Беерсхот-Вилрийк» одержал только две победы

«Серкль Брюгге» одержал четыре победы в пяти встречах на своем стадионе

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Серкль Брюгге» смог выиграть три из четырех последних встреч у «Беерсхот-Вилрийк на своем стадионе

Прогноз

„Серкль Брюгге“ в последних матчах выглядит очень не очень уверенно, но на своем поле команда будет иметь приличное преимущество над оппонентом. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Фонбет.