«Серро Ларго» — «Монтевидео Уондерерс». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (17.07.2021)

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сегодня, 00:49

«Серро Ларго» примет «Монтевидео Уондерерс» в рамках очередного тура чемпионата Уругвая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Серро Ларго». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.17. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа гостей в 3.30.

Форма команд

«Серро Ларго» в этом сезоне набрал 11 баллов и идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Серро» выглядит не лучшим образом. Команда часто теряет очки и делает это на ровном месте. Даже одна из худших команд лиги может обыграть «Серро Ларго». Именно поэтому получить такого соперника — хорошая новость для любого клуба в Премьер-лиге Уругвая.

«Уондерерс» набрали 14 баллов и идут на седьмой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Уондерерс» выглядят неплохо, несмотря на осечки, которые допустил этот клуб в поединках против слабых соперников. Команда играет в хороший и атакующий футбол, но продолжится ли это дальше — никто не знает. В матче против «Серро Ларго» клуб будет играть только на победу.

Информация для ставок

«Уондерерс» выиграл два матча из последних пяти

«Серро Ларго» не побеждает три игры кряду

«Уондерерс» забил шесть голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — победа «Уондерерс» или ничейный исход по коэффициенту 1.62.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Депортиво Мальдонадо» в матче чемпионата Уругвая с «Пласа Колония».