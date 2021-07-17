«Серро Ларго» — «Монтевидео Уондерерс». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (17.07.2021)

«Серро Ларго» примет «Монтевидео Уондерерс» в рамках очередного тура чемпионата Уругвая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 23:15
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Серро Ларго». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.17. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа гостей в 3.30.
Форма команд
«Серро Ларго» в этом сезоне набрал 11 баллов и идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Серро» выглядит не лучшим образом. Команда часто теряет очки и делает это на ровном месте. Даже одна из худших команд лиги может обыграть «Серро Ларго». Именно поэтому получить такого соперника — хорошая новость для любого клуба в Премьер-лиге Уругвая.
«Уондерерс» набрали 14 баллов и идут на седьмой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Уондерерс» выглядят неплохо, несмотря на осечки, которые допустил этот клуб в поединках против слабых соперников. Команда играет в хороший и атакующий футбол, но продолжится ли это дальше — никто не знает. В матче против «Серро Ларго» клуб будет играть только на победу.
Информация для ставок
- «Уондерерс» выиграл два матча из последних пяти
- «Серро Ларго» не побеждает три игры кряду
- «Уондерерс» забил шесть голов в пяти последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — победа «Уондерерс» или ничейный исход по коэффициенту 1.62.
Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Депортиво Мальдонадо» в матче чемпионата Уругвая с «Пласа Колония».