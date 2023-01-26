«Севилья» — «Эльче». Прогноз на матч Ла Лиги (28.01.2023)

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вчера, 21:14

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.52. Поставить на «Эльче» можно по 6.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.75.

Форма команд

Благодаря семи набранным баллам в пяти последних турах Ла Лиги «Севилья» смогла наконец-то покинуть зону вылета и сейчас располагается на 15 месте. В активе клуба 18 очков и отставание от ближайшего соперника составляет всего один балл. Зацепиться за еврокубки будет очень сложно, но в матче с последней командой таблицы от хозяев ждут только победы. В матче кубка Испании «Севилья» в дополнительное время уступила «Осасуне» (1:2), а в чемпионате одолела «Кадис» (1:0).

«Эльче» уже добывает вторую ничью подряд в чемпионате, но чтобы бороться за выживание и иметь шансы на успех, коллективу очень нужны победы, которых в сезоне еще не было. Коллектив закономерно занимает 20 место с 6 очками и отстает от ближайшего соперника уже на 10 пунктов, что очень много для зоны вылета. В прошлом туре «Эльче» поделил очки с «Осасуной» (1:1), а ранее с тем же счетом завершил матч с «Кадисом» (1:1).

Информация для ставок

«Севилья» проиграла только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах в основное время

«Эльче» выиграл три матча из десяти последних во всех турнирах (включая товарищеские)

«Севилья» выиграла три из пяти последних встреч с «Эльче»

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Севилья» играет на своем поле с последней командой Ла Лиги и в такой сложной для себя ситуации в сезоне, обязана побеждать и набирать важные три балла. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.52.