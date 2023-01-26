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«Севилья» — «Эльче». Прогноз на матч Ла Лиги (28.01.2023)

вчера, 21:14
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.52. Поставить на «Эльче» можно по 6.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.554.346.75
1XBET 1.58 4.24 6.75

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.75.

Форма команд

Благодаря семи набранным баллам в пяти последних турах Ла Лиги «Севилья» смогла наконец-то покинуть зону вылета и сейчас располагается на 15 месте. В активе клуба 18 очков и отставание от ближайшего соперника составляет всего один балл. Зацепиться за еврокубки будет очень сложно, но в матче с последней командой таблицы от хозяев ждут только победы. В матче кубка Испании «Севилья» в дополнительное время уступила «Осасуне» (1:2), а в чемпионате одолела «Кадис» (1:0).

«Эльче» уже добывает вторую ничью подряд в чемпионате, но чтобы бороться за выживание и иметь шансы на успех, коллективу очень нужны победы, которых в сезоне еще не было. Коллектив закономерно занимает 20 место с 6 очками и отстает от ближайшего соперника уже на 10 пунктов, что очень много для зоны вылета. В прошлом туре «Эльче» поделил очки с «Осасуной» (1:1), а ранее с тем же счетом завершил матч с «Кадисом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Севилья» проиграла только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах в основное время
  • «Эльче» выиграл три матча из десяти последних во всех турнирах (включая товарищеские)
  • «Севилья» выиграла три из пяти последних встреч с «Эльче»
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Севилья» играет на своем поле с последней командой Ла Лиги и в такой сложной для себя ситуации в сезоне, обязана побеждать и набирать важные три балла. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.52.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.51 1.89 2.02 1.48 2.83
1XBET 1.81 2.17
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 21:50
Севилья выиграет этот матч.... и думаю, что будет Тб 2,5
Гость
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