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«Севилья» — «Осасуна». Прогноз на матч Ла Лиги (28.01.2024)

вчера, 19:01
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Поставить на «Осасуну» можно по 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.65.

Форма команд

«Севилья» рискует опуститься в зону вылета, ведь последние результаты команды совсем огорчают болельщиков. Коллектив занимает 17 место с 16 баллами и всего на один балл опережает «Кадис». Чтобы сохранить прописку и не допустить совсем плохой ситуации, гостям нужно обязательно набирать баллы. Два последних мачта «Севильи» завершились поражением от «Атлетико» (0:1) в кубке и разгромным поражением от «Жироны» (1:5).

«Осасуна» показывает средние результаты и уверенно держится в середине турнирной таблицы. Команда набрала 25 очков, что позволяет ей занимать 11 место и спокойно чувствовать себя относительно зоны вылета. В поединке с кризисной «Севильей» гости непременно постараются воспользоваться ситуацией и набрать очки. В прошлом туре «Осасуна» переиграла на своем поле «Хетафе» (3:2), а ранее уступила «Реалу» Сосьедад (0:2).

Информация для ставок

  • «Осасуна» выиграла лишь два выездных матча с учетом дополнительного времени
  • «Севилья» проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Севилья» не может выиграть у «Осасуны» уже пять поединков подряд
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Севилья» постоянно имеет проблемы с «Осасуной» и в этот раз также столкнется с серьезным сопротивлением. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:22
И Севилья, и Осасуна дружненько вылетели из кубка страны, позволив себе полностью сосредоточиться на национальном чемпионате. Но вот только Ягоба Аррасате сделали это чуть раньше, сэкономив время на отдых и подготовку перед выездом в столицу Андалусии. Да, у Осасуны было четыре дня в запасе, пока Севилья пыталась бороться в Мадриде против Атлетико в кубке. Этот фактор считаю одним из ключевых в предматчевом раскладе команд на ближайший тур Ла Лиги. Да и почему гости в принципе не могут отобрать очки у хозяев? В таблице они идут выше оппонента, выиграли три из четырёх предыдущих поединка в рамках чемпионата. А вот кризис "красно-белых", похоже затянулся. Это даже не кризис, это текущее реальное состояние Севильи. У меня какое-то дежавю, опять рекордсмен по трофеям в КУ/ЛЕ участвует в борьбе за сохранение прописки в Примере. Мой прогноз - Х2, "красные" вполне способны зацепить как минимум ничью.
Гость
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