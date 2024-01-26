«Севилья» — «Осасуна». Прогноз на матч Ла Лиги (28.01.2024)

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вчера, 19:01

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Поставить на «Осасуну» можно по 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.65.

Форма команд

«Севилья» рискует опуститься в зону вылета, ведь последние результаты команды совсем огорчают болельщиков. Коллектив занимает 17 место с 16 баллами и всего на один балл опережает «Кадис». Чтобы сохранить прописку и не допустить совсем плохой ситуации, гостям нужно обязательно набирать баллы. Два последних мачта «Севильи» завершились поражением от «Атлетико» (0:1) в кубке и разгромным поражением от «Жироны» (1:5).

«Осасуна» показывает средние результаты и уверенно держится в середине турнирной таблицы. Команда набрала 25 очков, что позволяет ей занимать 11 место и спокойно чувствовать себя относительно зоны вылета. В поединке с кризисной «Севильей» гости непременно постараются воспользоваться ситуацией и набрать очки. В прошлом туре «Осасуна» переиграла на своем поле «Хетафе» (3:2), а ранее уступила «Реалу» Сосьедад (0:2).

Информация для ставок

«Осасуна» выиграла лишь два выездных матча с учетом дополнительного времени

«Севилья» проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Севилья» не может выиграть у «Осасуны» уже пять поединков подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Севилья» постоянно имеет проблемы с «Осасуной» и в этот раз также столкнется с серьезным сопротивлением. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.