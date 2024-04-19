«Шеффилд Юнайтед» — «Бернли». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (20.04.2024)

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сегодня, 12:12

Ставки букмекеров

«Бернли» в данном матче считается фаворитом. Поставить на победу гостей в БК Лига Ставок можно по коэффициенту 2.5. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 2.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.65.

Букмекеры больше верят, что матч станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 1.67. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» давно не побеждает и уже смирился с тем, что наверняка покинет АПЛ по окончании сезона. Коллектив занимает последнее место в таблице с 16 баллами и отстает на четыре пункта от нынешнего соперника. Команде сложно будет отыграть 10 очков за оставшиеся туры, но она может утащить «Бернли» за собой, если смогут набрать очки в этой встрече. В прошлом туре «Шеффилд Юнайтед» проиграл на выезде «Брентфорду» (0:2), а ранее поделил очки с «Челси» (2:2).

Над «Бернли» также висит большая угроза вылета из АПЛ , ведь коллектив идет на предпоследнем месте с 20 баллами. Команда отстает от спасительного 17 места на шесть пунктов, поэтому нуждается в победах в предстоящих встречах. В случае победы над «Шеффилд Юнайтед» коллектив оставит за собой шансы на спасение в следующих поединках. Два последних матча «Бернли» завершились ничьей с «Брайтоном» (1:1) и поражением от «Эвертона» (0:1).

Информация для ставок

«Шеффилд Юнайтед» не может выиграть уже восемь поединков подряд

«Бернли» выиграл лишь один выездной поединок из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз