«Шемрок Роверс» — «Дандолк». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (02.07.2021)

«Шемрок Роверс» встретится с «Дандолком» в рамках очередного тура чемпионата Ирландии. Этот поединок запланирован на 2 июля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Шемрок Роверс». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.70 и на победу гостей по коэффициенту 4.20.
Форма команд
«Шемрок Роверс» набрал в этом сезоне 35 пунктов и находятся на второй строчке в турнирной таблице. В активе команды 27 забитых и 14 пропущенных. В последних матчах «Роверс» выглядит неплохо, команда побеждает и стабильно набирает очки, это хорошая новость для болельщиков, ведь до конца чемпионата осталось не так уж и много игр, а значит, «Роверс» имеет шансы на победу в первенстве. Следующим соперником «Роверс» будет «Дандолк», обыграть который можно хотя бы попробовать, ведь «Дандолк» в этом сезоне не так хорош, как «Шемрок».
«Дандолк» набрал в этом сезоне 24 пункта и находится на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб сражается за место в середине турнирной таблицы, не думая о том, что мог бы замахнуться на чемпионство. Клуб выиграл шесть матчей, столько же раз играл вничью и столько же проигрывал. У клуба, кроме идеального баланса в графе победы/ничьи/поражения, 23 забитых и 24 пропущенных мяча. «Дандолк» очень любит забивать и пропускать одинаковое количество мячей, это было видно еще с прошлого сезона.
Информация для ставок
- «Дандолк» не проигрывает три игры кряду
- «Роверс» выиграл два матча из последних пяти
- «Дандолк» пропустил пять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Дандолка» по коэффициенту 1.95. Также можно поставить на исход с учетом форы (-1) «Шемрок Роверс» по коэффициенту 2.60.
Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 1.95 на исход «обе забьют» в матче между сборными Швейцарии и Испании.