ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИрландия. Премьер-лига 2021

«Шемрок Роверс» — «Дандолк». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (02.07.2021)

вчера, 21:36

«Шемрок Роверс» встретится с «Дандолком» в рамках очередного тура чемпионата Ирландии. Этот поединок запланирован на 2 июля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.754.23
Лига Ставок 1.81 3.50 4.50
Мелбет 1.78 3.56 4.40
1XBET 1.78 3.56 4.40

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Шемрок Роверс». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.70 и на победу гостей по коэффициенту 4.20.

Форма команд

«Шемрок Роверс» набрал в этом сезоне 35 пунктов и находятся на второй строчке в турнирной таблице. В активе команды 27 забитых и 14 пропущенных. В последних матчах «Роверс» выглядит неплохо, команда побеждает и стабильно набирает очки, это хорошая новость для болельщиков, ведь до конца чемпионата осталось не так уж и много игр, а значит, «Роверс» имеет шансы на победу в первенстве. Следующим соперником «Роверс» будет «Дандолк», обыграть который можно хотя бы попробовать, ведь «Дандолк» в этом сезоне не так хорош, как «Шемрок».

«Дандолк» набрал в этом сезоне 24 пункта и находится на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб сражается за место в середине турнирной таблицы, не думая о том, что мог бы замахнуться на чемпионство. Клуб выиграл шесть матчей, столько же раз играл вничью и столько же проигрывал. У клуба, кроме идеального баланса в графе победы/ничьи/поражения, 23 забитых и 24 пропущенных мяча. «Дандолк» очень любит забивать и пропускать одинаковое количество мячей, это было видно еще с прошлого сезона.

Информация для ставок

  • «Дандолк» не проигрывает три игры кряду
  • «Роверс» выиграл два матча из последних пяти
  • «Дандолк» пропустил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Дандолка» по коэффициенту 1.95. Также можно поставить на исход с учетом форы (-1) «Шемрок Роверс» по коэффициенту 2.60.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 1.95 на исход «обе забьют» в матче между сборными Швейцарии и Испании.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.56 1.79 2.08
Лига Ставок 2.27 1.59 1.68 2.11
Мелбет 1.76 2.18
1XBET 1.76 2.18
Санчо в МЮ, новые вызовы для лидеров Голландии. Топ-трансферы участников Евро-2020, которые вы могли пропустить
Вчера, 15:27Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии18
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100