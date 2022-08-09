«Штурм» — «Динамо» Киев. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (09.08.2022)

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сегодня, 11:02

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Динамо» Киев, зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.73. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Штурм» сыграл очень собранно и аккуратно первый матч, но минимально уступил своему сопернику и теперь вынужден отыгрываться на своем стадионе. Для команды очень важно хорошо начать игру и забить быстрый мяч, чтобы в дальнейшем продолжать оказывать давление на гостей. В чемпионате Австрии «Штурм» сыграл вничью с «Рид» (1:1) и занимает четвертое место с пятью набранными баллами.

«Динамо» Киев еще не стартовало в чемпионате Украины, который должен начаться немного позже, но уже оставило за спиной «Фенербахче» в прошлом раунде квалификации Лиги Чемпионов. Первый поединок киевский клуб выиграл у «Штурма» (1:0), однако такое преимущество очень скользкое и в один момент можно лишиться всего. Последние два матча до поединка со «Штурмом», команда сыграла с «Фенербахче» (2:1 в доп. Время) и «Эвертоном» (0:3).

Информация для ставок

«Динамо» Киев проиграло только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Штурм» выиграл три последних матча на своем стадионе

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Штурм» достаточно уверенно выступает дома и сможет создать сопернику неприятности в этом матче. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в основное время по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.