«Штурм» — «Динамо» Киев. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (09.08.2022)

Ставки букмекеров
Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. В случае победы «Динамо» Киев, зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.73. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Штурм» сыграл очень собранно и аккуратно первый матч, но минимально уступил своему сопернику и теперь вынужден отыгрываться на своем стадионе. Для команды очень важно хорошо начать игру и забить быстрый мяч, чтобы в дальнейшем продолжать оказывать давление на гостей. В чемпионате Австрии «Штурм» сыграл вничью с «Рид» (1:1) и занимает четвертое место с пятью набранными баллами.
«Динамо» Киев еще не стартовало в чемпионате Украины, который должен начаться немного позже, но уже оставило за спиной «Фенербахче» в прошлом раунде квалификации Лиги Чемпионов. Первый поединок киевский клуб выиграл у «Штурма» (1:0), однако такое преимущество очень скользкое и в один момент можно лишиться всего. Последние два матча до поединка со «Штурмом», команда сыграла с «Фенербахче» (2:1 в доп. Время) и «Эвертоном» (0:3).
Информация для ставок
- «Динамо» Киев проиграло только один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Штурм» выиграл три последних матча на своем стадионе
- Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Штурм» достаточно уверенно выступает дома и сможет создать сопернику неприятности в этом матче. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в основное время по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.