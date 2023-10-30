«Штутгарт» — «Унион». Прогноз на матч кубка Германии (31.10.2023)

Ставки букмекеров
«Штутгарт» считается большим фаворитом в данной встрече, и поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Поставить на успех «Униона» можно за 4.7. Ничейный исход возможен по коэффициенту 4.
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сегодня, 20:00
Линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 2.07 на то, что в матче будет забито больше 3 голов и 1.75 на ТМ 3. «Обе забьют» можно поставить за 1.68.
Форма команд
«Штутгарт» находится в отличной форме, несмотря на недавнее поражение и хочет как можно дальше зайти в кубке страны. В Бундеслиге коллектив опустился на третье место с 21 баллом и тренерский штаб вынужден правильно распределить нагрузку на оба турнира. В матче с кризисным «Унион» у хозяев большие шансы на успех. Два последние матча «Штутгарта» завершились поражением от «Хоффенхайма» (2:3) и победой над «Унион» (2:0) в рамках Бундеслиги.
«Унион» собрал уже целую серию из поражений в различных турнирах и переживает очень сложные для себя времена. Команде нужны положительные эмоции, но кубок Германии вряд ли сейчас сильно волнует болельщиков и руководство. Вполне возможно на поединок выйдет резервный состав, чтобы дать основным футболистам время для отдыха. В прошлом туре чемпионата «Унион» уступил на выезде «Вердеру» (0:2).
Информация для ставок
- «Штутгарт» выиграл восемь из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Унион» проиграл уже 10 матчей подряд во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Предполагаем, что «Штутгарт» без особых проблем выйдет в следующий этап и одержит победу в 2-3 мяча. Тем не менее, рекомендуем сделать ставку на обычную победу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.