«Штутгарт» — «Унион». Прогноз на матч кубка Германии (31.10.2023)

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вчера, 20:11

Ставки букмекеров

«Штутгарт» считается большим фаворитом в данной встрече, и поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Поставить на успех «Униона» можно за 4.7. Ничейный исход возможен по коэффициенту 4.

Линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 2.07 на то, что в матче будет забито больше 3 голов и 1.75 на ТМ 3. «Обе забьют» можно поставить за 1.68.

Форма команд

«Штутгарт» находится в отличной форме, несмотря на недавнее поражение и хочет как можно дальше зайти в кубке страны. В Бундеслиге коллектив опустился на третье место с 21 баллом и тренерский штаб вынужден правильно распределить нагрузку на оба турнира. В матче с кризисным «Унион» у хозяев большие шансы на успех. Два последние матча «Штутгарта» завершились поражением от «Хоффенхайма» (2:3) и победой над «Унион» (2:0) в рамках Бундеслиги.

«Унион» собрал уже целую серию из поражений в различных турнирах и переживает очень сложные для себя времена. Команде нужны положительные эмоции, но кубок Германии вряд ли сейчас сильно волнует болельщиков и руководство. Вполне возможно на поединок выйдет резервный состав, чтобы дать основным футболистам время для отдыха. В прошлом туре чемпионата «Унион» уступил на выезде «Вердеру» (0:2).

Информация для ставок

«Штутгарт» выиграл восемь из десяти последних встреч во всех турнирах

«Унион» проиграл уже 10 матчей подряд во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что «Штутгарт» без особых проблем выйдет в следующий этап и одержит победу в 2-3 мяча. Тем не менее, рекомендуем сделать ставку на обычную победу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.