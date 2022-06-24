Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболШвеция. Аллсвенскан 2022

«Сириус» — «Гетеборг». Прогноз на матч Аллсвенскан (27.06.2022)

24 июня 2022, 18:25
Сириус

Ставки букмекеров

«Гетеборг», с небольшой разницей идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.37, ничейный исход в матче оценивается 3.45, а победа «Сириус» 2.95 в БК Лига Ставок.

Швеция. Аллсвенскан 2022
Сириус
Гетеборг
ВыигрышНичьяВыигрышПроигрышНичья
1 : 2
завершен
27 июня 2022, 20:00
понедельник
Трансляция
НичьяПроигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.53 3.38 2.72
1XBET 2.47 3.38 2.82
BetBoom 2.55 3.30 2.75

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов в матче следует ожидать. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.89, а ТБ (2.5) по 1.89.

Форма команд

«Сириус» по состоянию на сегодня располагается на 11 строчке таблицы, набрав 14 очков. По ходу турнира клуб праздновал четыре победы, довольствовался двумя «мировыми» и в четырех случаях терпел поражение. В прошедших пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а одна встреча завершилась вничью. В крайнем противостоянии очки отданы «Хэкен» (4:3).

«Гетеборг» после 10 туров занимает 10 место в таблице, имея в активе 14 очков. В текущей кампании клуб смог добиться четырех побед, дважды играл вничью и четырежды терпел поражение. В последних пяти турах три встречи проиграно, в одной расписана «мировая», а в крайней взят верх над «Сундсвалль» (2:0).

Информация для ставок

  • «Гетеборг» не проиграл в девяти из 15 последних матчах
  • В девяти из 15 последних матчах «Сириус» не было голов или забила только одна команда
  • «Гётеборг» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Гетеборг» не проиграет с коэффициентом 1.41 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
shlomo
shlomo
24 июня в 19:33
Игра на три результата
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 