«Сириус» — «Гетеборг». Прогноз на матч Аллсвенскан (27.06.2022)

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24 июня 2022, 18:25

Ставки букмекеров

«Гетеборг», с небольшой разницей идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.37, ничейный исход в матче оценивается 3.45, а победа «Сириус» 2.95 в БК Лига Ставок.

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов в матче следует ожидать. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.89, а ТБ (2.5) по 1.89.

Форма команд

«Сириус» по состоянию на сегодня располагается на 11 строчке таблицы, набрав 14 очков. По ходу турнира клуб праздновал четыре победы, довольствовался двумя «мировыми» и в четырех случаях терпел поражение. В прошедших пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а одна встреча завершилась вничью. В крайнем противостоянии очки отданы «Хэкен» (4:3).

«Гетеборг» после 10 туров занимает 10 место в таблице, имея в активе 14 очков. В текущей кампании клуб смог добиться четырех побед, дважды играл вничью и четырежды терпел поражение. В последних пяти турах три встречи проиграно, в одной расписана «мировая», а в крайней взят верх над «Сундсвалль» (2:0).

Информация для ставок

«Гетеборг» не проиграл в девяти из 15 последних матчах

В девяти из 15 последних матчах «Сириус» не было голов или забила только одна команда

«Гётеборг» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Гетеборг» не проиграет с коэффициентом 1.41 в БК Лига Ставок.