«Сириус» — «Гетеборг». Прогноз на матч Аллсвенскан (27.06.2022)

Ставки букмекеров
«Гетеборг», с небольшой разницей идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.37, ничейный исход в матче оценивается 3.45, а победа «Сириус» 2.95 в БК Лига Ставок.
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1 : 2
завершен
27 июня 2022, 20:00
понедельник
Эксперты затрудняются предположить какого количества голов в матче следует ожидать. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.89, а ТБ (2.5) по 1.89.
Форма команд
«Сириус» по состоянию на сегодня располагается на 11 строчке таблицы, набрав 14 очков. По ходу турнира клуб праздновал четыре победы, довольствовался двумя «мировыми» и в четырех случаях терпел поражение. В прошедших пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а одна встреча завершилась вничью. В крайнем противостоянии очки отданы «Хэкен» (4:3).
«Гетеборг» после 10 туров занимает 10 место в таблице, имея в активе 14 очков. В текущей кампании клуб смог добиться четырех побед, дважды играл вничью и четырежды терпел поражение. В последних пяти турах три встречи проиграно, в одной расписана «мировая», а в крайней взят верх над «Сундсвалль» (2:0).
Информация для ставок
- «Гетеборг» не проиграл в девяти из 15 последних матчах
- В девяти из 15 последних матчах «Сириус» не было голов или забила только одна команда
- «Гётеборг» не проиграл в пяти последних очных встречах
Прогноз
Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Гетеборг» не проиграет с коэффициентом 1.41 в БК Лига Ставок.