«Сундсвалль» — «Юргорден». Прогноз на матч Аллсвенскан (26.06.2022)

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23 июня 2022, 13:44

Ставки букмекеров

«Юргорден» является очевидным фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.40, ничья в игре продается за 4.90, а победа «Сундсвалль» за 7.40 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.62, а ТМ (2.5) по 2.28.

Форма команд

«Сундсвалль» на сегодня располагается на 14 месте в чемпионате, имея в активе шесть очков. В нынешнем розыгрыше команда одержала две победы и восемь раз уступила. В предшествующих пяти турах четыре поединка проиграно, а один выигран. В крайнем противостоянии очки отданы «Гётеборг» (2:0).

«Юргорден» после 10 туров занимает четвертую позицию, набрав 18 очков. В нынешнем сезоне команда пять раз обыгрывала соперников, а по три поединка сыграла вничью и проиграла. В последних пяти турах добыто две победы, расписано две «мировые», а в одном поединке допущено поражение. В крайнем противостоянии верх взят над «Варберг» (4:0).

Информация для ставок

«Юргорден» не проиграл в 10 из 15 последних матчах

В 11 из 15 последних матчах «Суедсвалль» забил менее 1.5 голов

«Юргорден» не проиграл в пяти последних очных встречах

Три из пяти последних очных встреч завершились вничью

Прогноз

Учитывая текущее положение команд, их форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Юргорден» с коэффициентом 1.62 в БК Лига Ставок.