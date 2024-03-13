«Славия» Прага — «Милан». Прогноз на матч Лиги Европы (14.03.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры не отдают предпочтение «Милану» за 2.25. Коэффициент на победу чешского клуба составляет 3.05, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.
Форма команд
«Славия» очень плохо сыграла в первом матче в обороне, но второй забитый мяч оставил команде небольшие шансы вернуться в борьбу за выход в следующий раунд. Команда на своем поле должна сыграть лучше, учитывая ошибки первой игры и немаловажно первой открыть счет. В чемпионате Чехии коллектив отстает на один балл от лидера и готовиться к борьбе за чемпионство, а в прошлом туре он уверенно обыграл «Теплице» (4:0).
«Милан» одержал важную победу на своем поле и едет в Чехию с серьезным преимуществом. «Россонери» уже опередили в Серии А «Ювентус» и занимают второе место с 59 баллами, но отстают от лидера уже на 16 баллов. В игре со «Славией» гостям нельзя терять концентрацию, иначе они могут очень дорого за это заплатить, возможно даже местом четвертьфинале Лиги Европы. В прошлом туре чемпионата «Милан» одержал минимальную победу над «Эмполи» (1:0), а в Лиге Европы обыграл Славию (4:1).
Информация для ставок
- «Милан» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
- Девять из десяти домашних поединков «Славии» завершились ее победами
- Девять из десяти выездных встреч «Милана» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Первый матч был результативным и существует большая вероятность, что и здесь будет забито много мячей. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.