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«Славия» Прага — «Милан». Прогноз на матч Лиги Европы (14.03.2024)

вчера, 15:54
Милан

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры не отдают предпочтение «Милану» за 2.25. Коэффициент на победу чешского клуба составляет 3.05, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Лига Европы 2023/2024
Славия
Милан
ПроигрышВыигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
- : -
сегодня, 20:45
2 - 4
Первый матч
ВыигрышПроигрышВыигрыш

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Славия» очень плохо сыграла в первом матче в обороне, но второй забитый мяч оставил команде небольшие шансы вернуться в борьбу за выход в следующий раунд. Команда на своем поле должна сыграть лучше, учитывая ошибки первой игры и немаловажно первой открыть счет. В чемпионате Чехии коллектив отстает на один балл от лидера и готовиться к борьбе за чемпионство, а в прошлом туре он уверенно обыграл «Теплице» (4:0).

«Милан» одержал важную победу на своем поле и едет в Чехию с серьезным преимуществом. «Россонери» уже опередили в Серии А «Ювентус» и занимают второе место с 59 баллами, но отстают от лидера уже на 16 баллов. В игре со «Славией» гостям нельзя терять концентрацию, иначе они могут очень дорого за это заплатить, возможно даже местом четвертьфинале Лиги Европы. В прошлом туре чемпионата «Милан» одержал минимальную победу над «Эмполи» (1:0), а в Лиге Европы обыграл Славию (4:1).

Информация для ставок

  • «Милан» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
  • Девять из десяти домашних поединков «Славии» завершились ее победами
  • Девять из десяти выездных встреч «Милана» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Первый матч был результативным и существует большая вероятность, что и здесь будет забито много мячей. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:23
Не вижу смысла футболистам Милана выкладывать в данном поединке на 100%, рисковать получить травму в самой важной части сезона и тратить много сил, когда лучше пустить все их на борьбу за медали в Серии А. Условная ничья, как впрочем и поражение с разницей в один мяч, которое я тоже не исключаю, не станет для итальянцев катастрофой. А вот для Славии не проиграть как минимум предельно важно. Во-первых, матч домашний, нужно порадовать своих фанатов в поединке против топового соперника. Во-вторых, если уж не пройти дальше по турниру, то хотя бы достойно хлопнуть дверью и завершить выступление в еврокубках на мажорной ноте. В третьих, не забываем о премиальных, которые за матчи ЛЕ для чехов куда весомее, чем для соперника. Ну и конкретно для футболистов - это ещё один шанс засветиться на международной арене перед потенциальными покупателями. Да и чем чёрт не шутит, может быть и удастся перевести противостояние в дополнительное время? Ведь Рому то в Праге хозяева обыгрывали 2-0 в рамках текущего розыгрыша ЛЕ. Мой прогноз - 1Х.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 15:56
Обе команды забьют в каждом из таймов.
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