«Сморгонь» — «Гомель». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (26.06.2021)

1624540217

вчера, 16:10

В рамках 14-го тура чемпионата Беларуси «Сморгонь» на домашней арене «Юность» сыграет против «Гомеля». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 26 июня.

Ставки букмекеров

У букмекеров практически нет сомнений в том, что «Гомель» одержит победу в предстоящей игре. Ставки с таким условием БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.27. Сенсация в виде победы «Сморгони» оценивается в 9.20, а на ничью можно поставить с котировкой 5.40.

Помимо этого, букмекер считает, что в этой встрече будет забито минимум три гола. Вариант для ставки ТБ (2,5) мячей идет по коэффициенту 1.53, ТМ(2,5) – 2.31.

Форма команд

Выступления «Сморгони» в Высшей лиге Беларуси выглядят очень блекло. По итогам 13 проведенных туров команда смогла набрать всего шесть очков, которые располагают ее на втором снизу месте в турнирной таблице.

Впрочем, в двух прошлых турах «Сморгонь» смогла дать достойный отпор своим соперникам. Так, команда поочередно отобрала очки у «Слуцка» (1:1) и «Динамо» Брест (2:2), которые заведомо считались фаворитами встреч.

«Гомель» очень достойно выступает в элитном дивизионе Беларуси после возвращения. На счету команды семь побед и три ничьих, что суммарно принесло ей 24 очка и четвертую строчку в турнирной таблице.

В прошлом туре Высшей лиги «Гомель» добился уверенной победы над «Ислочью» в родных стенах (2:0). Также команда смогла пробиться в 1/8 финала кубка страны за счет гостевого разгрома «Орши» (6:2).

Информация для ставок

«Гомель» не проигрывал в 9 прошлых матчах против «Сморгони» — шесть побед и три ничьих

В 3 прошлых очных противостояниях соперников голы забивали обе команды

«Сморгонь» проиграла 4 последних домашних матча против «Гомеля»

Прогноз

Матч, в котором вряд ли случится сенсация. «Сморгонь» является крайне удобным соперником для «Гомеля», который сейчас находится в отличной форме. Учитывая, что хозяева очень пассивно действуют в атаке, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Гомеля» с учетом форы (-1,5) гола по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.00 в матче «Сеара» — «Атлетико» Минейро.