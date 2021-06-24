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«Сморгонь» — «Гомель». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (26.06.2021)

вчера, 16:10

В рамках 14-го тура чемпионата Беларуси «Сморгонь» на домашней арене «Юность» сыграет против «Гомеля». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 26 июня.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.604.931.35
Лига Ставок 7.40 5.00 1.37
Мелбет 7.40 4.84 1.36
1XBET 7.40 4.84 1.36
BetBoom 8.40 4.70 1.32

Ставки букмекеров

У букмекеров практически нет сомнений в том, что «Гомель» одержит победу в предстоящей игре. Ставки с таким условием БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.27. Сенсация в виде победы «Сморгони» оценивается в 9.20, а на ничью можно поставить с котировкой 5.40.

Помимо этого, букмекер считает, что в этой встрече будет забито минимум три гола. Вариант для ставки ТБ(2,5) мячей идет по коэффициенту 1.53, ТМ(2,5) – 2.31.

Форма команд

Выступления «Сморгони» в Высшей лиге Беларуси выглядят очень блекло. По итогам 13 проведенных туров команда смогла набрать всего шесть очков, которые располагают ее на втором снизу месте в турнирной таблице.

Впрочем, в двух прошлых турах «Сморгонь» смогла дать достойный отпор своим соперникам. Так, команда поочередно отобрала очки у «Слуцка» (1:1) и «Динамо» Брест (2:2), которые заведомо считались фаворитами встреч.

«Гомель» очень достойно выступает в элитном дивизионе Беларуси после возвращения. На счету команды семь побед и три ничьих, что суммарно принесло ей 24 очка и четвертую строчку в турнирной таблице.

В прошлом туре Высшей лиги «Гомель» добился уверенной победы над «Ислочью» в родных стенах (2:0). Также команда смогла пробиться в 1/8 финала кубка страны за счет гостевого разгрома «Орши» (6:2).

Информация для ставок

  • «Гомель» не проигрывал в 9 прошлых матчах против «Сморгони» — шесть побед и три ничьих
  • В 3 прошлых очных противостояниях соперников голы забивали обе команды
  • «Сморгонь» проиграла 4 последних домашних матча против «Гомеля»

Прогноз

Матч, в котором вряд ли случится сенсация. «Сморгонь» является крайне удобным соперником для «Гомеля», который сейчас находится в отличной форме. Учитывая, что хозяева очень пассивно действуют в атаке, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Гомеля» с учетом форы (-1,5) гола по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.00 в матче «Сеара» — «Атлетико» Минейро.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.62 1.81 2.02
Лига Ставок 2.27 1.59 1.79 1.95
Мелбет 2.22 1.57
1XBET 2.22 1.57
BetBoom 2.25 1.57 1.75 1.95
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shlomo
shlomo
вчера в 16:45
Гости не проиграют
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